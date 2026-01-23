Si querés un balcón vivo y ordenado durante el verano, con plantas que aguanten tanto lluvias intensas como altas temperaturas, estas tres especies son excelentes opciones por su resistencia, bajo mantenimiento y belleza ornamental:

1. Geranios (Pelargonium spp.)

Los geranios son una apuesta clásica para balcones: toleran bien el sol intenso y los episodios de lluvia fuerte, y florecen abundantemente en colores vivos. Requieren sustrato bien drenado, riego moderado y al menos 4–6 horas de sol directo al día para mantener su floración durante toda la temporada.

Publicidad

Dónde hay que colocar una suculenta para mejorar la energía económica de la casa, según el Feng Shui. (Foto: Adobe Stock)

2. Sansevieria o Lengua de Suegra

La sansevieria es una planta suculenta extremadamente resistente al calor, la sequía y también a las lluvias ocasionales si están en macetas con buen drenaje. Su follaje vertical y estructurado la hace ideal para balcones pequeños, además de aportar un aire moderno y de bajo mantenimiento.

Fácil de cuidar y adaptable a macetas, el geranio citronela es una opción práctica para interiores y balcones durante el verano (Imagen: IA - Gemini).

3. Portulaca o Verdolaga de Flor

La portulaca es otra excelente elección para clima caluroso: soporta radiación solar intensa, lluvias breves y suelos pobres sin mayores problemas. Produce flores de colores brillantes durante todo el verano y solo necesita un sustrato que drene rápido y riegos leves cuando el sustrato esté seco.

Publicidad

Tu potus crecerá rápido y con hojas verdes si le agregás este ingrediente: cuál es. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

Consejos prácticos para tus plantas de balcón:

Drenaje: Usá sustrato liviano y macetas con agujeros de drenaje para evitar el encharcamiento tras la lluvia.

Ubicación: Colocá las plantas donde tengan sol directo por varias horas si son amantes del sol (como los geranios y portulaca).

Riegos: Regá cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto, evitando exceso de agua.

Con estas tres opciones, tu balcón puede transformarse en un espacio verde y vibrante, capaz de resistir tanto los días de calor intenso como los chaparrones de verano, simplificando el cuidado y disfrutando del paisaje urbano.