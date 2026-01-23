Sociedad > Jardinería
Plantas ideales para balcón en verano: resistentes a lluvia y calor
POR REDACCIÓN
Si querés un balcón vivo y ordenado durante el verano, con plantas que aguanten tanto lluvias intensas como altas temperaturas, estas tres especies son excelentes opciones por su resistencia, bajo mantenimiento y belleza ornamental:
1. Geranios (Pelargonium spp.)
Los geranios son una apuesta clásica para balcones: toleran bien el sol intenso y los episodios de lluvia fuerte, y florecen abundantemente en colores vivos. Requieren sustrato bien drenado, riego moderado y al menos 4–6 horas de sol directo al día para mantener su floración durante toda la temporada.
2. Sansevieria o Lengua de Suegra
La sansevieria es una planta suculenta extremadamente resistente al calor, la sequía y también a las lluvias ocasionales si están en macetas con buen drenaje. Su follaje vertical y estructurado la hace ideal para balcones pequeños, además de aportar un aire moderno y de bajo mantenimiento.
3. Portulaca o Verdolaga de Flor
La portulaca es otra excelente elección para clima caluroso: soporta radiación solar intensa, lluvias breves y suelos pobres sin mayores problemas. Produce flores de colores brillantes durante todo el verano y solo necesita un sustrato que drene rápido y riegos leves cuando el sustrato esté seco.
Consejos prácticos para tus plantas de balcón:
Drenaje: Usá sustrato liviano y macetas con agujeros de drenaje para evitar el encharcamiento tras la lluvia.
Ubicación: Colocá las plantas donde tengan sol directo por varias horas si son amantes del sol (como los geranios y portulaca).
Riegos: Regá cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto, evitando exceso de agua.
Con estas tres opciones, tu balcón puede transformarse en un espacio verde y vibrante, capaz de resistir tanto los días de calor intenso como los chaparrones de verano, simplificando el cuidado y disfrutando del paisaje urbano.