Unión de Rawson se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su historia reciente. Con la ventaja del 2-1 obtenida en el estadio 12 de Octubre, el conjunto Azul visitará a Fadep de Mendoza en el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur, Región Cuyo, con la ilusión intacta de dar un paso más rumbo al ascenso. En la previa de este duelo dónde el Azul visitará a Fadep este sábado 24 de enero, en Mendoza, a partir de las 18 horas, el capitán Elías Oballes dejó definiciones que reflejan el momento del equipo y el compromiso con el fútbol sanjuanino.

El capitán Oballes destacó el compromiso y la fortaleza del grupo de jugadores que forman el plantel Azul.(FOTO: SERGIO LEIVA/ DIARIO HUARPE)

“Estamos contentos por lo que venimos trabajando y por lo que se está luchando”, señaló Oballes a DIARIO HUARPE, quien destacó el proceso colectivo que atraviesa el plantel. Con la mirada puesta en el encuentro decisivo en suelo mendocino, el referente subrayó la importancia de construir el partido con seriedad y compromiso: “Sabemos que es un trabajo en el cual tenés que construir lo que se puede llegar a dar allá. Estamos representando a un club muy grande que se merece una categoría superior”.

Publicidad

El capitán fue más allá y remarcó el valor simbólico que tiene esta instancia no solo para Unión, sino también para la provincia. “No solamente el club se merece esto, San Juan necesita que un equipo esté representando a nivel nacional en otra categoría”, afirmó, marcando el sentido de pertenencia y responsabilidad que siente el grupo.

Oballes fue clave en el Unión campeón del Oficial 2025 de Liga Sanjuanina de Fútbol (FOTO: SERGIO LEIVA/ DIARIO HUARPE)

Consultado sobre su rol como líder en un plantel que sumó refuerzos en un período corto, Oballes explicó que la clave pasa por el trabajo y la seriedad. “No todo es armonía y felicidad, eso hay que laburarlo. Cada uno sabe lo que se está jugando”, expresó, y valoró la predisposición de los jugadores que llegaron con el mismo sueño de ascender y levantar a una institución con historia.

Publicidad

En ese camino, el apoyo externo también cumple un papel fundamental. El capitán destacó que el respaldo trasciende los colores: “Tengo compañeros que son hinchas de San Martín, Desamparados, Trinidad, Peñarol, y sentimos el apoyo. Hoy no se piensa solo en un club, se piensa en el fútbol sanjuanino”. Una frase que resume el clima que rodea a Unión en esta recta decisiva.

Oballes destacó que el ambiente en Villa Krause es positivo. (FOTO: SERGIO LEIVA/ DIARIO HUARPE)

La fortaleza del equipo aparece como uno de los pilares del presente. Oballes recordó el trabajo realizado durante el último año y las dificultades propias del fútbol local, donde muchos jugadores deben compatibilizar entrenamientos con otras responsabilidades laborales. “Este grupo se lo merece. El club y los jugadores tienen hambre de jugar otra categoría”, sostuvo.

Publicidad

El acompañamiento del público es otro factor que alimenta la ilusión. “La gente está súper ilusionada, contenta por el momento que estamos pasando. El jugador juega por sus sueños, por el prestigio y por el hincha”, señaló el capitán, quien pidió que todo se viva como una fiesta del deporte y que “sea siempre fútbol”.

Ilusionado. Elías Oballes espera que gane el fútbol en Mendoza, ante FADEP. (FOTO: SERGIO LEIVA/ DIARIO HUARPE)

En el plano personal, Oballes confesó vivir este momento con mucha emoción junto a su familia, que lo acompaña y sigue de cerca el camino de Unión. Creyente y enfocado, aseguró que su pedido pasa porque todo salga bien dentro y fuera de la cancha, sin recurrir a cábalas.

De cara al choque ante Fadep, el mensaje final fue claro y directo: “Que sigan apoyando y mandando buenas vibras. Enfrentamos a un gran equipo, pero este club tiene hambre de gloria. Hoy representamos al fútbol sanjuanino y esperemos estar a la altura para hacerlo crecer”. Unión va por la hazaña, con un plantel convencido y una provincia entera expectante.

Dato

El árbitro de la revancha será Marcos Ignacio Liuzzi, quien estará acompañado por Gonzalo Cefe López y Juan Alberto Giardini como asistentes. Todos de Ayacucho, Buenos Aires.