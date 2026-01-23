Una investigación académica vinculada a Harvard University sugiere que el mes de nacimiento puede estar asociado con diferencias pequeñas pero observables en capacidades cognitivas de los niños durante sus primeros años de vida. Según los datos analizados, los pequeños nacidos entre octubre y diciembre tienden a obtener puntuaciones ligeramente más altas en pruebas de inteligencia y desempeño escolar que los nacidos en otros periodos del año.

Este patrón no se explica por ser una “inteligencia innata” propia del mes de nacimiento, sino más bien por factores ambientales y sociales, como las diferencias de edad dentro de una misma cohorte escolar: los nacidos en los meses finales del año suelen ser los más jóvenes en su grupo al comenzar la escuela, lo que puede impulsar un desarrollo de habilidades cognitivas y de resolución de problemas al enfrentarse a mayores desafíos con compañeros más maduros.

El estudio que siguió el desarrollo de miles de niños hasta aproximadamente los siete años encontró que quienes nacen entre octubre y diciembre mostraron un rendimiento estadísticamente superior en pruebas de capacidad cognitiva y escolaridad, aunque la diferencia promedio es modesta y no determina la inteligencia de forma absoluta.

Expertos señalan que estas asociaciones no implican causalidad directa ni garantizan que un niño sea “más inteligente” por el solo hecho de nacer en un mes determinado; existen múltiples factores (como la educación, el entorno familiar y las experiencias personales) que influyen en el desarrollo cognitivo a lo largo de la vida.

Además, otras investigaciones han mostrado que estos efectos pueden depender en gran medida de políticas educativas y estructuras de edad escolar, por lo que el contexto local de cada país o sistema educativo también juega un papel importante en cómo se manifiestan estas diferencias.