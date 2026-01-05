El diario The New York Times publicó una editorial en la que sostiene que la intervención militar ordenada por Donald Trump en Venezuela (que derivó en la captura del expresidente Nicolás Maduro) viola tanto la ley estadounidense como normas internacionales, y advierte que la acción podría aumentar el sufrimiento de los venezolanos y desestabilizar aún más la región.

Según el texto, aunque Maduro es descrito como un líder autoritario y responsable de crisis humanitarias, esa caracterización no justifica una operación militar unilateral sin respaldo jurídico claro, como una autorización del Congreso de Estados Unidos o un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. El editorial señala que Trump no ofreció una justificación legal coherente ni cumplió con los procedimientos constitucionales internos que exige la acción militar.

Publicidad

El editorial también describe la justificación oficial de Washington, centrada en la lucha contra el “narcoterrorismo”, como endeble y selectiva, y critica que Venezuela no sea un actor central en la crisis de drogas que afecta a EE.UU. El diario destaca además precedentes históricos en los que intervenciones armadas prometieron estabilidad pero dejaron resultados contraproducentes, como en Afganistán, Libia o Irak.

Más allá de la legalidad interna, el editorial cuestiona la operación desde la perspectiva del derecho internacional, sugiriendo que la intervención podría constituir una violación de normas fundamentales de soberanía y del uso de la fuerza, y advirtiendo que el enfoque adoptado por Trump podría sentar un “precedente peligroso” en las relaciones internacionales.

Publicidad

Finalmente, el texto del periódico advierte que la caída de Maduro no garantiza una transición ordenada en Venezuela y subraya los riesgos de violencia, inestabilidad energética y nuevas olas migratorias, concluyendo que la acción militar puede terminar perjudicando tanto a la población venezolana como a los intereses de Estados Unidos a largo plazo.