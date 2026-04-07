La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la UFI de Delitos Informáticos y Estafas informaron sobre la resolución de un juicio abreviado. Braian Martin Silva y Silvina Mariel Mendieta recibieron una condena de ocho meses de ejecución condicional.

Los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre de 2024 cuando los imputados reclutaron personas de bajos recursos económicos, baja capacidad intelectual y baja escolaridad. Se fijaron encuentros en el salón de eventos Eleazar y el complejo José Dolores en Rawson, además de departamentos alejados.

Los implicados prometían escanear el iris para la firma europea WorkCoin por un pago de $10.000. No obstante, estas personas eran ajenas a la empresa y habían pergeñado un sistema de sustracción de datos con dispositivos celulares propios.

De esta manera obtenían datos personales ilegalmente para crear perfiles que luego utilizaban como las denominadas "cuentas mulas". El plan final consistía en generar cuentas en WorldCoin para venderlas y conseguir un beneficio económico superior al entregado a las víctimas. La investigación confirmó que el sistema de escaneo ilegal poseía características idénticas a las de la compañía internacional para facilitar el engaño masivo.