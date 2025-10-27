Oriana Sabatini fue una de las invitadas de lujo a la ceremonia de casamiento que realizaron Diego Schwartzman y Eugenia de Martino. La artista asistió al evento en Argentina sin Paulo Dybala, dado que el futbolista debía continuar jugando para la Roma en Italia.

Pese a la ausencia de su pareja, Oriana se lució con un espectacular vestidazo y mostró cómo va creciendo de a poquito su pancita de embarazada. Sabatini, que está de casi cinco meses, usó un vestido negro de Marcelo Giacobbe, el cual era ajustado y largo, con detalles en plateado y espalda descubierta. La actriz subió a Instagram una serie de fotos de su look y de la fiesta de casamiento.

La publicación generó la reacción inmediata de Paulo Dybala. Aunque estaba en Italia, el futbolista no dudó en dedicarle un comentario efusivo a su mujer: "Dios mío... mamasita". La madre de Oriana, Cathy Fulop, también se sumó a los halagos comentando: "Bebita hermosa con bebé a cassette".

Dybala aprovechó la ocasión para dedicarle otro gol a Oriana y a su hija en camino. El futbolista reconoció ante los periodistas después del partido que estaba deseando celebrar de esa manera, indicando que lo hizo "sobre todo porque mi mujer me presionaba. Tenía que hacerlo".