En su segundo día al frente de la Secretaría de Obras, el ingeniero civil Ariel Villavicencio, ofreció una rueda de prensa en la que habló de la situación de la obra pública en San Juan, el funcionario de la gestión de Marcelo Orrego reconoció que hay un freno en algunos sectores y dijo que evaluarán cómo seguir con los trabajos.

El funcionario recibió a la prensa en su oficina en el Centro Cívico y lo primero que aclaró es que se encuentra haciendo un análisis de la situación actual. Explicó que están evaluando las obras que están en proceso de licitación y las que ya fueron adjudicadas para determinar los porcentajes de avance y las certificaciones. Este trabajo de evaluación se hace en conjunto con el área de Hacienda.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Acto seguido el secretario reconoció que se debe pensar en la "problemática" que genera la financiación de estos trabajos, que en muchos casos se venían solventando con fondos nacionales que no estarían garantizados si se tiene en cuenta lo que dijo el presidente Milei quien aseguró que "no hay plata" y que la obra pública deberá pasar a los privados.

En la gestión anterior se habló de que había 49 barrios del IPV en ejecución, Villavicencio aclaró que de este total "no todos tienen el mismo porcentaje de avance" y agregó que se buscará destrabar fondos para poder terminar los que tengan por lo menos un 80 o 90% de avance.

En medio de este panorama y ante la incertidumbre sobre si la Nación enviará o no fondos, Villavicencio reconoció que la Provincia tampoco puede comprometerse a poner los fondos. "Se está evaluando la situación de la provincia para ver posibilidades de aportes o destrabar esta situación, no podemos ya plantear una solución inmediata porque no depende solamente de nosotros", aseguró el secretario.

Villavicencio también habló de las obras que no son financiadas solo por Nación. "Hay otro porcentaje de barrios que provienen de distintos fondos las financiaciones y cada uno tiene su evaluación entonces esto hace que la respuesta a cada uno no sea la misma", aseveró el ingeniero.

Publicidad

Igualmente, Villavicencio aseguró que este es un proceso de análisis les va a llevar un "tiempito" y agregó que "todo el equipo del IPV está trabajando firmemente con reuniones y evaluando la situación de cada barrio y en función de eso se le irá dando respuesta a cada sector".

Con respecto a las obras con financiamiento internacional como el acueducto Gran San Juan, el secretario explicó que "ya hubo reuniones lógicamente con las empresas que están trabajando con el área de Hacienda, con la parte de Obras, y bueno con los organismo que aportan el dinero". Luego aclaró que estas entidades internacionales no tienen la financiación directamente con la provincia, sino que es a través de fondos fiduciarios y en estos también participa Nación por lo que el tema no solo depende del gobierno de San Juan.

En cuánto a la deuda que la Nación mantiene con la provincia por el financiamiento de obras que la administración central se comprometió a pagar, el funcionario aclaró que no tiene precisiones sobre el importe total y aseguró que este es un tema que está trabajando el área de Hacienda.

Con respecto a los pagos que se deben hacer por las obras en ejecución, el secretario explicó que se ha cumplido hasta octubre, pero han quedado certificaciones que están en estudio en las áreas de Hacienda y Obras. "Tenemos pactada una reunión en estos días para poder unificar los dos sectores y establecer la metodología de trabajo y como ir destrabando".

Ya sobre el final Villavicencio habló de la situación actual de las obras en San Juan y reconoció que hay algunas frenadas totalmente. "La verdad que es un panorama bastante diverso, hay algunas obras que están neutralizadas, otras que están detenidas y otras que están demoradas debido a esta situación, pero se está evaluando cada uno de los casos particulares", concluyó.