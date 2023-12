Tras asumir jurar como Gobernador de San Juan en la Legislatura Provincial y dar su primer discurso como mandatario, Marcelo Orrego se trasladó hasta el Teatro del Bicentenario para recibir el bastón y la banda gubernamental y habló ante la audiencia. Como el dirigente político llevó unos lentes equivocados, se vio obligado a improvisar su discurso donde comentó sus ejes de gobierno, anécdotas familiares y hubo un especial agradecimiento a Roberto Basualdo, quien fue su mentor político.

Al comenzar su discurso, Orrego aclaró que no leería su relato porque había llevado anteojos equivocados. Es que trajo consigo unos lentes con menor aumento y, por lo tanto, no le quedó otra posibilidad que improvisar sus declaraciones. Arrancó agradeciendo a los sanjuaninos por haberle dado la oportunidad de gobernar la provincia en los próximos cuatro años y recordó los orígenes de su pasión por la política. “Desde pequeño que tengo vocación por la política. Siempre dije que me gustaría ser Gobernador. Es que yo me crie en el ambiente de la política por mi padre. Recuerdo cuando iba a la unión vecinal u organizaciones religiosas y eso me ha marcado”.

Más adelante se refirió a las oportunidades que tiene San Juan para el futuro. “Creo que hay que dar vuelta la página tenemos que tener la mirada con ojos de esperanzas. No estamos atravesando un buen momento y tenemos un enorme motor de desarrollo”, declaró.

“Conozco los problemas que tiene la gente y sus sueños. Creo que San Juan tiene todo para cuidar a nuestros sueños y criar a nuestros hijos. Quiero que mis hijos vivan acá y no en otro lado”, continuó.

Más adelante agradeció a su familia, sus padres y mandó un especial reconocimiento al exsenador Roberto Basualdo, quien fue mentor de Marcelo Orrego. “Voy a trabajar codo a codo con los sanjuaninos cualquiera sea su preferencia política. Me han dado un mandato y tengo necesidad de trabajar juntos. Ese es el camino, de solidaridad y de comprensión y sobre todas las cosas de humildad”, finalizó.