Luego de que el flamante gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, brindara su discurso de asunción y manifestara su intención de derogar la Ley de Lemas, el mandatario saliente Sergio Uñac, sugirió que dentro de su proyecto de modificación también podría incluir la eliminación de los tres periodos permitidos.

Al ser consultado sobre los dichos de Orrego, quien manifestó que enviará un proyecto a Diputados para derogar la Ley de Lemas, Uñac respondió: “Lo vamos a discutir. Me parece que él olvidó un tema que es importante, que ha traído polémica y que no fue anunciado en el discurso, y es la eliminación de los tres periodos para pasar a dos, me parece que sería lo razonable”.

Es válido destacar que esta temática surge luego de que con el impulso de Uñac, la Cámara de Diputados de San Juan aprobara una reforma al Código Electoral de la provincia, implementando el Sistema de Participación Democrática Abierta (Sipad), el cual fue duramente cuestionado por la oposición de ese momento, liderada por Orrego.

Por otra parte, el gobernador saliente se refirió a su retiro político del plano local y expresó: “Es un hasta luego, hasta siempre no, porque obviamente vamos a seguir trabajando, este proyecto político deja una provincia muy ordenada, pero todo tiene un principio y tiene un final, y ahora empieza un nuevo Gobierno al que hay que acompañar en la medida de lo que sea razonable”.

A su vez, el ahora senador nacional se refirió a la posibilidad de realizar cambios en el Justicialismo sanjuanino, y aseguró que si bien será un tema a discutir, en mayor o menor medida, debe haber una renovación.