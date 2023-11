La intendenta de Caucete que logró la reelección, Romina Rosas, afirmó que “si no gana Massa la presidencia, a los cauceteros les costará cumplir con sus sueños”. La jefa comunal defendió en el Café de la Política del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol, al candidato nacional que es parte del armado peronista al que responde y además se metió de lleno en el reordenamiento del Partido Justicialista de San Juan.

Rosas analizó lo que pueda ocurrir tras el balotaje del 19 de noviembre y afirmó que “estoy segura de que gana Massa, pero si no es asó creo que a los cauceteros les costará cumplir sus sueños. En estos años logramos obras fundamentales para cubrir las necesidades de todos y se hizo gracias a la presencia del Estado, que es justamente lo que quiere erradicar el candidato Milei”.

Publicidad

La única mujer que logró ser reelecta en los comicios provinciales expresó que “decirle la verdad de lo que pasará si gana Milei no es un discurso del miedo, sino todo lo contrario porque es la manera que tenemos los que creemos en la presencia del Estado para poder demostrar que es el camino del progreso. Tenemos que jóvenes que pueden estudiar en carreras universitarias en el departamento y quizás son la primera generación de la familia que lo hace gracias a que tienen una sede en el departamento. Eso es presencia del Estado que no debemos perder”.

Respecto a que el actual gobierno, que tiene a como ministro de Economía, y las críticas por la situación económica inflacionaria, Rosas dijo que “claramente la situación actual no es buena y muy compleja para todos, que debe corregirse. Pero apagar un fuego es distinto a querer quemarnos a todos adentro, que es lo que propone Milei. Esta situación no habilita a echar por la borda todo lo conseguido en tantos años”.

Claramente, la intendenta de Caucete está atenta a lo que ocurra en el escenario nacional y así lo confirmó al decir que “nos interesa mucho porque es fundamental para nosotros el vínculo con Nación porque es el articulador de muchas de las cosas que logramos en estos cuatro años”. Con respecto a que le conviene al nuevo gobernador Marcelo Orrego entre las opciones electorales, Romina Rosas dijo que “la verdad no sé lo que le conviene, pero sí sé que a los sanjuaninos les conviene que Sergio Massa sea el presidente en el próximo periodo porque nos aseguramos sostener las bases del desarrollo que iniciamos”.

Tras la elección del 19 de noviembre y con miras a la renovación de autoridades del PJ de San Juan, ya comienzan a surgir nombres que podrían suceder a Sergio Uñac en la presidencia partidaria.

Publicidad

Una de las apuntadas es Romina Rosas quien afirmó que “considero que es pronto hablar de esto porque todavía estamos concentrados en las elecciones del balotaje, más allá de esto considero que es fundamental que el próximo que se convierta en presidente o presidenta sea de consenso y para eso es fundamental sostener la unidad de todos los espacios peronistas de San Juan”.

Ante las internas existentes en el PJ, Rosas afirmó que “no está mal que haya, pero no hay desenfocarse de que la unidad es lo fundamental para lo que viene que nos tendrá como un partido opositor y debemos aprender del pasado en que tras elecciones internas hubo fracturas que no nos sirvieron”.

Sobre la visibilización de sectores peronistas que decidieron abrir su espacio como es el caso de Fabián Gramajo con San Juan Te Quiero, la intendenta de Caucete expresó que “respeto a todos los dirigentes que buscan su espacio político, más aún si se quedaron sin una referencia departamental como es este caso. Pero creo que hay que tener mesura para lo que viene y esperar a que el próximo conductor del peronismo sea del consenso de todos”.

Romina Rosas / intendenta de Caucete

“Que Orrego aún no presente el gabinete no me genera ansiedad en particular a mí pero si es cierto que estamos sobre la marcha y lo mejor sería que se conozcan los funcionarios”.