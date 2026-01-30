Desde las oficinas de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, informa a la población de la localidad de Ullum que el servicio de agua potable puede estar afectado durante unas 24 hs. debido a una operativo de reparación de emergencia. Las reparaciones consisten en la cañería de asbesto cemento de 200 mm. y cañería de PVC de 110 mm.

Por las crecientes ocasionadas a las lluvias de ayer en Ullum, se produjeron daños severos en la red de distribución de agua potable. Por lo tanto, el sistema podrá estar interrumpido en calles Pedro Giménez, Lote hogar 55 y en los barrios 25 de Mayo, Dique I y II, Ullum I, Lago de Ullum y Villa Aurora.

Desde OSSE se recomienda a la comunidad que los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable.

Durante este período, la empresa pondrá a disposición camiones con agua potable sistiendo a los vecinos que lo necesiten, con el llenado de los tanques domiciliarios.

Para recibir consultas y reclamos, los vecinos pueden contactarse a 0800 222 6773 (llamadas) y al 2645064444 (solo mensajes).