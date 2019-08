Padres de la Enología piden celeridad con el relevamiento de los terrenos

Pasaron dos meses aproximadamente desde que se recrudeció el conflicto por los terrenos de Enología entre la comunidad educativa y el Gobierno provincial y aún están esperando que desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura culminen con el proceso de relevamiento parcelario e inventario patrimonial para poder escriturarlos a nombre de la institución y con ello clarificar los papeles de dominio que tienen en su haber a lo largo de la historia.

Esta semana los padres se reunieron con el titular de la Defensoría del Pueblo para que los anoticiara de los últimos detalles de los trabajos que encomendó a principios de mayo a los organismos de gobierno. Según cuentan, les dijo que solo habían cumplido poco más de un mes y que les restaba 60 días para que le entregaran los informes. Esto generó un “estado de alerta” como lo denominaron desde la Enología teniendo en cuenta que ellos pensaron que al asistir allí iban a tener más avanzado el relevamiento.

MIRÁ TAMBIÉN Una nueva marcha por los terrenos de Enología recrudeció el reclamo

“Dicen que está trabajando pero todavía nosotros no tenemos nada concreto, nosotros estamos expectantes por esta situación y hasta que no se haga algún anuncio oficial no vamos a parar”, dijo María Eugenia, mamá de un alumno de la institución.

Según contó el defensor del Pueblo es el plazo que la ley les establece de 90 días para hacer todo el estudio del terreno y el análisis de las cosas muebles que allí se encuentran.

“Están respetando el tiempo establecido. Creo que hay que ser pacientes, están cumpliendo con algo que no se había realizado por más de 20 años y no es sencillo. Creo que no hay que ser tan riguroso con los términos, día más día menos no importa mientras se cumpla el mandato legal está bien."

MIRÁ TAMBIÉN Para defender Enología, desde España le escribió una carta al Gobernador

El Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación, tiene a cargo la actualización de la mensura que datan desde fines del siglo pasado, y la Secretaría de Cultura conformar el registro de los bienes componentes de la escuela estableciendo a su vez cuales son las falencias estructurales que presenta para lograr una reparación.

Entrega de documentación

Otra disputa

Los padres dijeron que desde la Defensoría del Pueblo hay resistencia a la hora de entregar los documentos. Aseguran que el 14 de mayo pidieron las copias del expediente y todavía no le brindan ese detalle. “Vamos a pedir por escrito copias del expediente donde está asentado todo el trabajo que vienen desarrollando dentro de la escuela, queremos contar con esa información para no quedarnos tan solo en palabras”, agregaron los padres. Desde la Defensoría dijeron que no pueden darle copia a los padres por no tener fotocopiadora. “Nosotros tenemos que mandar a sacar copias a la calle y eso nos cuesta. En el volumen de hojas que tiene el expediente nos sale mucho dinero por eso no podemos entregárselas como piden”, dijo Clavel.

MIRÁ TAMBIÉN La nostalgia de la primera enóloga del mundo por los terrenos de Enología

Dato

Actualmente la institución tiene más de 27 hectáreas. Con una matrícula de 800 alumnos. Los terrenos se encuentran disgregados por Paula Albarracín de Sarmiento y 25 de Mayo hacia la circunvalación a ambos lados, y frente al Complejo deportivo El Palomar donde está el vivero de la institución.

MIRÁ TAMBIÉN Enología estrenó la bomba de agua y los terrenos cobraron vida

Un poco de historia

La escuela de Fruticultura y Enología fue creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1862 como la Quinta Normal San Juan. Tomó el nombre de Escuela de Enología y comenzó a otorgar el título de Enólogo. El terreno que actualmente posee la institución corresponde a gestiones realizadas por Segundino Navarro, quien con ayuda del gobernador Carlos Doncel en el siglo XIX se logró la reinstalación definitiva en el predio que ocupa actualmente.

En el año 1991 esos terrenos fueron cedidos al Gobierno Provincial, luego de haber estado en manos del Ministerio de Educación a nivel nacional. En el año 2001, cumpliendo con la palabra de Sarmiento, se crea una ley que le da respaldo patrimonial, con la idea de que los terrenos fueran mensurados en un plazo de tres meses, para luego lograr la escrituración en el registro correspondiente. Ese tiempo expiró y nunca se hizo el relevamiento previsto. Por esa situación, el Gobierno provincial continúa siendo el titular de los mismos hasta ahora que están trabajando en el registro dominial.