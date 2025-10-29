Un grupo de madres de la escuela Campaña del Desierto, ubicada en el barrio Smata, se manifestó públicamente por la situación de inseguridad que afecta al establecimiento educativo. Según sus declaraciones, durante el transcurso del año se han registrado más de 30 incidentes delictivos, con una frecuencia actual de aproximadamente dos robos semanales.

Los ladrones huyen por el descampado. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

"Ya van en el transcurso del año más de 30 veces que han robado. Por semana están robando casi dos veces, últimamente", afirmó una de las madres afectadas. Entre los bienes sustraídos se encuentran mercadería destinada a la alimentación escolar, ventiladores, bombas de agua y elementos de infraestructura como reflectores de seguridad.

La problemática afecta tanto a los turnos mañana y tarde como a los niveles primario y secundario. Las madres destacaron que la inseguridad trasciende el perímetro escolar, mencionando casos de alumnos despojados de sus pertenencias al salir de clases. "El otro día le han robado el teléfono afuera de la escuela", relató una de las damnificadas.

La comunidad educativa ha implementado medidas de autogestión, incluyendo turnos de vigilancia realizados por los propios padres. "Nosotros tenemos que quedarnos toda la mañana, por ejemplo, somos de turno mañana, nos tenemos que turnear", explicaron. Además, manifestaron su preocupación por la imposibilidad de que los estudiantes utilicen las computadoras entregadas por temor a su hurto.

Las representantes confirmaron la presentación formal de notas ante el Ministerio de Educación, respaldadas por la firma de todos los padres del establecimiento. Si bien reconocieron el compromiso de la directiva escolar, señalaron la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades ministeriales.

La situación se agrava por la vulnerabilidad específica de la parte trasera del edificio escolar, donde se concentran la mayoría de los ingresos ilegales. Las madres solicitaron la implementación de un servicio de seguridad adicional que brinde cobertura permanente, especialmente ante la proximidad del receso veraniego cuando, según expresaron, "puede ser mucho peor porque cuando los chicos vuelvan a la escuela ya no van a tener nada".