Los afiliados a PAMI tienen derecho a solicitar pañales para uso personal, pero existe un límite mensual establecido para garantizar la cobertura adecuada. Conocer cuántos pañales se pueden pedir y cómo realizar el trámite es fundamental para quienes dependen de este servicio.

La cantidad máxima de pañales que un afiliado puede solicitar varía según la prescripción médica y las normativas internas del programa. Es importante contar con un certificado que indique la necesidad específica, lo cual debe ser presentado para iniciar el proceso de entrega.

Para efectuar la solicitud, los interesados deben acercarse a los centros de atención de PAMI o realizar el trámite a través de los canales digitales habilitados. Allí, se verificará la documentación y se gestionará la provisión mensual conforme a lo establecido.

El trámite es gratuito y busca facilitar el acceso a insumos esenciales para la salud y el bienestar de los beneficiarios. Además, PAMI ofrece asesoramiento para resolver dudas y acompañar a los afiliados en todo el proceso.

Es recomendable mantener actualizados los informes médicos y cumplir con los plazos establecidos para evitar demoras en la entrega de los pañales y garantizar la continuidad del servicio.