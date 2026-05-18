Pampita se hartó y reveló la verdad de su reconciliación con su ex

Pampita aterrizó en Argentina después de pasar unos días en Miami y decidió romper el silencio sobre su situación sentimental con Martín Pepa. La pareja, que lleva menos de 2 años de relación y ya pasó por al menos 2 separaciones, eligió apostar nuevamente al amor.

En una charla sincera, la modelo explicó que "no voy a dar más detalles de mi vida porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación de temas que son míos, que no debería, y después dicen cosas feas, hay familias detrás".

La conductora se mostró molesta por cómo se manejó la noticia en los medios y aclaró que "esta relación la tengo lo más lejos de la prensa posible, pero a veces suceden cosas y no me dan tiempo a que yo procese las cosas, se vuelven locos para que diga algo. No sé si tengo que dar explicaciones, es algo mío". Además, denunció la presión sufrida por su entorno al decir que "estaban torturando a todos mis amigos, familiares. No me dejaron estar dos semanas más y ver qué queríamos, se meten demasiado".

Al hablar de los motivos que generan roces en la pareja, Carolina fue muy clara. Ella siente que "él es muy bueno, nos queremos mucho. Las veces que nos separamos siempre fue en buenos términos, no por terceros, siempre con mucho amor y cariño, como tiene que ser".

Sin embargo, la logística diaria parece ser el mayor obstáculo. Según sus palabras, "tenemos otros temas nuestros, pesa la distancia, como cualquier pareja necesitamos pensar qué queremos, cómo lo logramos, cómo hacemos con nuestras dinámicas".

La realidad es que ambos viven en países diferentes y tienen agendas cargadas. Sobre esto, Pampita detalló que "siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos, yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos. Eso nos hace que tengamos que estar en el país que vivimos".

A pesar de los desafíos, la modelo aseguró que "hacemos malabares para que funcione, y lo vamos a hacer las veces que queramos nosotros sin que se meta nadie". Con total honestidad, cerró admitiendo que "cada tanto nos replanteamos todo" y que "las veces que nos separamos siempre fue en buenos términos".