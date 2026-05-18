La Dirección de Defensa al Consumidor y la Secretaría de Industria y Comercio advirtieron sobre irregularidades detectadas durante el operativo Garrafa Hogar en distintos puntos de San Juan. Según explicaron las autoridades, encontraron envases vencidos utilizados diariamente en viviendas particulares y reforzaron las medidas de control para evitar accidentes y garantizar que los productos distribuidos cumplan con todas las normas de seguridad.

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, explicó que durante los controles pudieron identificar envases fuera de norma gracias al sistema de identificación que poseen las unidades distribuidas dentro del programa.

“Cada envase tiene un precinto de seguridad y una chapa identificatoria que funciona como un DNI. Gracias a eso detectamos unidades vencidas que seguían en circulación”, sostuvo la funcionaria.

Carrizo aseguró que muchas personas utilizaban esas unidades diariamente sin conocer el riesgo. “Consultábamos a los vecinos y nos decían que cocinaban normalmente con esos envases. Ahí advertimos que estaban circulando en condiciones que no corresponden para un hogar”, afirmó.

Las advertencias del Gobierno

Por su parte, el secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, pidió extremar los cuidados al momento de comprar y utilizar estos productos, especialmente ante el crecimiento de un mercado informal.

El funcionario explicó que cada unidad oficial llegará precintada y con herramientas de consulta para los usuarios. “Las personas van a contar con una cartilla de seguridad y también con un código QR para acceder a especificaciones, realizar consultas y presentar reclamos si fuese necesario”, detalló.

En ese sentido, recomendó adquirir únicamente productos habilitados. “Pedimos a los vecinos que compren solamente en puntos autorizados y que verifiquen siempre la presencia del precinto de seguridad. Esa identificación garantiza que el envase fue controlado y autorizado. Por eso insistimos en revisar el precinto y utilizar siempre unidades certificadas”, concluyó.

Cronograma

El cronograma de visitas comenzará mañana, martes 19 de mayo, en Rivadavia. Los camiones estarán de 9 a 11 horas en la Comuna Marquesado y luego se trasladarán al Barrio Puesta del Sol, en La Bebida, hasta las 13:30 horas.

El miércoles 20 de mayo el operativo llegará a Valle Fértil, con paradas previstas en Chucuma a las 8:30 horas, Astica a las 9:30 horas, Usno a las 11:50 horas y Villa San Agustín desde las 13:30 horas. Ese mismo día también habrá distribución en Chimbas, específicamente en Villa El Salvador, Lote Hogar 15 y Loteo API 2 entre las 9 y las 13 horas.

Para el jueves 21 de mayo, las recorridas continuarán en Calingasta, pasando por Plaza Patricias Sanjuaninas, Tamberías, Sorocayense y Barreal. En simultáneo, el beneficio estará disponible en 9 de Julio, con puntos de atención en Alto de Sierra, Plaza Fiorito y Las Chacritas.

Finalmente, el viernes 22 de mayo el operativo llegará al departamento Iglesia, con puestos en Rodeo, Las Flores y Villa Iglesia. En la misma jornada también habrá atención en Santa Lucía, en la Unión Vecinal San Judas Tadeo y el SUM de Villa Alba.