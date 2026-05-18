Una pareja de jubilados de 85 y 82 años vivió una violenta entradera en su casa del barrio Lomas de Stella Maris, en Mar del Plata, cuando al menos tres delincuentes ingresaron por la fuerza, los redujeron y los mantuvieron cautivos durante aproximadamente dos horas.

Durante el asalto, los intrusos ejercieron extrema violencia contra las víctimas: el hombre fue atacado con un destornillador en la zona de las costillas, mientras que la mujer sufrió golpes en el rostro, según el relato de los familiares.

Los delincuentes habrían ingresado a la vivienda tras escalar y forzar una entrada trasera, sorprendiendo al matrimonio en el interior del domicilio. Una vez dentro, revisaron cada ambiente en busca de dinero y objetos de valor, mientras mantenían reducidos a los jubilados.

El hecho se extendió durante cerca de dos horas, un dato que agrava la dimensión del caso, ya que los agresores permanecieron dentro de la casa mientras sustraían pertenencias y controlaban a las víctimas, generando un escenario de extrema tensión en el interior del hogar.

Finalmente, los delincuentes escaparon del lugar llevándose el vehículo de la familia y otros objetos de valor, además de cámaras de seguridad y dispositivos de almacenamiento que podrían contener registros del ataque.

Tras el episodio, los jubilados quedaron en estado de shock y recibieron asistencia, mientras la investigación continúa para identificar a los responsables y recuperar los elementos robados.