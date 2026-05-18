El gran salto internacional de Nico Francella en La casa de los espíritus

Amazon Prime Video lanzó la superproducción de La casa de los espíritus. Esta ambiciosa adaptación de la novela de Isabel Allende genera gran expectativa entre los fanáticos del drama, el amor y los misterios familiares. El actor Nicolás Francella forma parte del elenco internacional marcando un hito en su carrera profesional fuera del país.

La trama sigue a la familia Trueba por varias generaciones atravesadas por pasiones, secretos y tragedias. En este relato se mezclan el realismo mágico con los conflictos políticos que transforman la vida de los personajes de forma completa. El hijo de Guillermo Francella, quien también protagonizó Un crimen argentino, consolida su camino en las plataformas de streaming con este papel de magnitud.

En las redes sociales hubo mucha repercusión de los seguidores que incluso siguen de cerca su supuesto romance con Ámbar De Benedictis. La serie explora vínculos complejos, diferencias sociales y luchas de poder mientras los protagonistas enfrentan pérdidas profundas. Esta propuesta busca trasladar toda la esencia de un fenómeno literario global al formato episódico con una producción muy cuidada.