Un violento episodio conmocionó a la provincia de Santa Cruz luego de que un hombre atacara con un arma blanca al presunto abusador de su hijo de apenas tres años, dejándolo en grave estado de salud.

El hecho ocurrió en las últimas horas y generó un inmediato despliegue policial en la zona, donde la víctima del ataque fue encontrada con heridas de extrema gravedad. De acuerdo con las primeras informaciones, el agresor habría actuado tras conocer la denuncia por abuso infantil que involucraba al hombre atacado.

Según la investigación preliminar, el presunto agresor del menor se encontraba bajo sospecha judicial cuando fue interceptado por el padre del niño, quien lo atacó con un cuchillo en circunstancias que ahora son materia de investigación. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada en estado crítico.

El atacante fue detenido en el lugar del hecho y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar cómo se produjo exactamente el encuentro entre ambos y si existían denuncias previas o medidas de restricción vigentes.

Fuentes policiales indicaron que el caso se investiga bajo estricta reserva, mientras se recaban testimonios y pruebas para reconstruir la secuencia del ataque. También se intenta establecer si el acusado del abuso había sido formalmente imputado o si aún se encontraba en etapa de investigación preliminar.

El episodio reaviva el debate sobre la respuesta judicial ante denuncias de abuso infantil y los niveles de tensión que estos casos generan en las familias involucradas, especialmente cuando no existen medidas de protección inmediatas.