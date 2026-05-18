Dos de los tres detenidos por el violento robo ocurrido en la madrugada del sábado en el barrio Concepción, en la capital sanjuanina, fueron llevados hoy ante el juez de la causa para ser indagados en el marco de una investigación que avanza con fuerte conmoción social.

Los acusados son Agustín Vila y Juan Tello Giménez, señalados como los principales responsables de haber irrumpido en una vivienda donde sorprendieron a una mujer y a sus dos hijos, un niño de 8 años y una adolescente de 13, quien habría sido víctima de un ataque sexual durante la entradera.

En el caso de Vila, los investigadores remarcan que ya había estado implicado en un hecho similar meses atrás, aunque en aquella oportunidad la causa por abuso quedó bajo análisis de Cavig y aún no tuvo resolución judicial definitiva, mientras que solo fue condenado por el robo.

Durante la audiencia, también se solicitó la declaración del tercer detenido, un menor de edad que permanece a disposición de la Justicia penal juvenil. Su situación procesal será evaluada de manera separada por su condición etaria.

Las detenciones se concretaron pocas horas después del hecho, el mismo sábado por la tarde, en distintos puntos del Gran San Juan. Uno de los procedimientos se realizó en el barrio Cabot, sobre calle Mary O’Graham, donde fue aprehendido Vila. En simultáneo, otro operativo en el barrio Costa Canal II permitió la captura de Tello Giménez. El tercer implicado fue detenido en el mismo despliegue policial.

Durante los allanamientos, la Policía logró recuperar parte importante de los elementos robados en la vivienda, entre ellos teléfonos celulares, una notebook, mochilas y documentación de las víctimas. Todo el material será incorporado como prueba clave en la causa.

Además, los investigadores secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque. Estos elementos serán sometidos a pericias científicas para intentar obtener rastros biológicos que fortalezcan la acusación contra los detenidos y reconstruir con mayor precisión la mecánica del hecho.