Un incendio generó momentos de preocupación durante la madrugada de este lunes en el barrio Virgen de Luján, ubicado en la zona cercana a la villa cabecera de Media Agua, cuando una Trafic que se encontraba dentro de un garage fue alcanzada por las llamas y terminó con severos daños materiales.

El hecho ocurrió en las primeras horas del día, cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia de fuego y dieron aviso a las autoridades. Personal policial de la Seccional 8ª llegó rápidamente al lugar y, minutos después, intervinieron efectivos de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para controlar el incendio y evitar que se propagara hacia el resto de la vivienda.

Según las primeras informaciones, el fuego afectó principalmente al vehículo, que sufrió la destrucción total de su interior producto de las llamas. La situación generó alarma entre los habitantes del barrio, quienes colaboraron durante el operativo y siguieron de cerca el trabajo de los equipos de emergencia.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que los ocupantes de la vivienda no se encontraban en el lugar al momento en que se desató el incendio. Este factor resultó clave para evitar consecuencias mayores en un episodio que pudo haber tenido un desenlace más grave.

En cuanto a las causas, si bien todavía no hay confirmaciones oficiales, las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito en un cableado cercano al vehículo como origen del siniestro. Las pericias correspondientes serán determinantes para establecer cómo se inició el fuego.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras se evalúan los daños materiales provocados por el incendio en esta vivienda del departamento Sarmiento.