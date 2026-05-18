Adabel Guerrero: “Dormimos separados hace dos años, todavía vive en casa”

Adabel Guerrero decidió abrir su corazón y compartir los detalles del difícil proceso que vive tras separarse de Martín Lamela, con quien compartió su vida durante 17 años. La bailarina se mostró movilizada al confesar que "me separé, fue muy difícil, 17 años en pareja y yo nunca me imaginé separada". El desgaste de la convivencia y la falta de diálogo fueron factores determinantes para llegar a este punto.

Sobre los motivos del alejamiento, la artista admitió que "la verdad es que lo había pensado varias veces porque no marchaba, mucha incomunicación durante mucho tiempo, pero no me imaginaba separada, pensaba que debía ser así, muchas excusas".

Además, recordó que empezó a notar señales de alerta cuando "veía a otras parejas de muchos años que tenían otro trato". A pesar del dolor, Guerrero aclaró que el sentimiento no desapareció, sino que se transformó.

En sus declaraciones, remarcó que "el amor no se acabó porque sigue estando, pero desde otro lado, es un amor filial, va a ser el papá de Lola toda la vida". La prioridad de ambos es el bienestar de su hija, por lo que en estos meses conversaron profundamente. Según explicó, "en estos meses charlamos muchísimo, el amor sigue estando y lo mejor es que tengamos un buen trato para darle un buen ejemplo a Lola".

Para comunicarle la noticia a la pequeña, eligieron palabras que ella pudiera comprender. La actriz relató que "la palabra separarse me parecía dura y utilicé su lenguaje, le dijimos que nos seguimos amando, que siempre vamos a ser sus papás y nuestra prioridad, pero que no somos más novios, no nos damos más besitos".

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la particular forma en que llevan adelante el distanciamiento. Adabel reveló que "todavía Martín vive en casa, es una separación muy progresiva. Ninguno de los dos está apurado para empezar otra relación, él sale, yo salgo. Nosotros dormimos separados hace dos años". Esta nueva organización parece haber traído alivio, ya que "seguimos haciendo la vida habitual por ahora, tenemos una buena relación y la separación logró que estemos más conectados que antes".

El cambio también se reflejó en el bienestar de su ex compañero. Ella observó que la decisión "nos hizo bien a todos porque yo estaba mal en la relación y él tampoco, no lo notaba bien físicamente, estaba descuidado, malhumorado". Con sorpresa, detalló que "desde que nos separamos adelgazó 15 kilos, va al gimnasio, está bronceado, se compró ropa, está feliz, pone música en casa…".

Pese a los rumores de infidelidad que circularon en los medios, Adabel fue tajante en su desmentida. Aseguró que "la pareja se desgastó, hay mucha historia en el medio que es lo que hace que se tome la decisión de separarnos". Visiblemente enojada por las versiones externas, dijo que "me molestó mucho, dijeron que un vecino, un entrenador, un bailarín ¿por qué tienen que meter cosas en el medio que no están pasando".

Aunque el vínculo cambió para siempre, la bailarina aún procesa la decisión y admitió que "todavía me pregunto si hice bien". Sobre una posible reconciliación en el futuro, no cerró la puerta por completo y concluyó que "puede que sí, puede que no. Que triunfe el amor verdadero en todas sus formas".