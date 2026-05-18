El programa comenzará este martes con recorridos por Rivadavia y llegará durante la semana a Valle Fértil, Chimbas, Calingasta, 9 de Julio, Iglesia y Santa Lucía.

El Gobierno de San Juan lanzó oficialmente el programa Garrafa Hogar 2026 y confirmó el cronograma de los primeros operativos que se desarrollarán en distintos departamentos de la provincia durante la próxima semana. La iniciativa busca garantizar el acceso a garrafas a precios subsidiados y con controles de seguridad certificados en medio del inicio de la temporada invernal.

Según informaron desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, las garrafas de 10 kilogramos tendrán un valor de $20.000, mientras que las de 15 kilogramos costarán $30.000. Desde el Gobierno destacaron que esos montos se encuentran por debajo de los precios habituales de mercado, especialmente en departamentos alejados.

Martes 19 de mayo – Rivadavia

De 9 a 11: Comuna Marquesado (avenida Libertador 7378 Oeste).

De 11:30 a 13:30: Plaza del barrio Puesta del Sol, en La Bebida.

Miércoles 20 de mayo – Valle Fértil

8:30: Plaza Chucuma.

9:30: SUM Astica.

11:50: Plaza de Usno.

13:30: Oficinas del Parque Ischigualasto, en Villa San Agustín.

Miércoles 20 de mayo – Chimbas

De 9 a 10: Unión Vecinal Villa El Salvador.

De 10:30 a 11:30: Lote Hogar Nº15, en calle Marcial Quiroga 851.

De 12 a 13: Loteo API 2, Casa Nº16.

Jueves 21 de mayo – Calingasta

De 9 a 10: Plaza Patricias Sanjuaninas, Villa Calingasta.

De 10:30 a 11: Plaza Domingo Faustino Sarmiento, en Tamberías.

De 11:30 a 12: Plazoleta Héroes de Malvinas, en Sorocayense.

De 12 a 13:30: Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, en Barreal.

Jueves 21 de mayo – 9 de Julio

De 9 a 10: Plaza Rosa Mística, Alto de Sierra.

De 10:30 a 11:30: Plaza Fiorito.

De 12 a 13: Plaza de Las Chacritas.

Viernes 22 de mayo – Iglesia

De 10 a 11: Unión Vecinal de Rodeo.

De 11:30 a 12:30: Club Sportivo Pismanta, en Las Flores.

De 13 a 14: Obrador Municipal de Villa Iglesia.

Viernes 22 de mayo – Santa Lucía

De 9 a 11: Unión Vecinal San Judas Tadeo.

De 11:30 a 13:30: SUM de Villa Alba.

Desde el Ejecutivo provincial adelantaron además que este año se incorporarán nuevas localidades para ampliar la cobertura del programa, especialmente en zonas alejadas o de difícil acceso.