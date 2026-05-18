La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, más conocida como Anmat, oficializó una nueva actualización en la lista de sustancias prohibidas para productos cosméticos, perfumes y artículos de higiene personal que se comercializan en la Argentina. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y responde a una adecuación de la normativa local con las regulaciones vigentes dentro del Mercosur.

La medida quedó establecida a través de la Disposición 2820/2026, que incorpora nuevos componentes químicos a la nómina de ingredientes que ya no podrán utilizarse en productos de cuidado personal. Entre las sustancias prohibidas aparecen el óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina y la N,N-dimetil-p-toluidina, consideradas potencialmente riesgosas para la salud.

Según detalló el organismo, las restricciones alcanzan a una amplia variedad de productos de uso cotidiano, entre ellos maquillajes, cremas, shampoos, perfumes, esmaltes y artículos de higiene personal. La actualización también impacta sobre productos vinculados a tratamientos de uñas y sistemas de secado UV, donde algunos de los ingredientes prohibidos eran utilizados con frecuencia.

La nueva normativa modifica un reglamento vigente desde 2015 y obliga a las empresas fabricantes e importadoras a adecuar sus fórmulas dentro de un plazo de 60 días desde la publicación oficial. Los cambios deberán aplicarse tanto a productos elaborados en el país como a los importados que se comercialicen en el mercado argentino.

Desde la Anmat explicaron que el objetivo principal es reforzar los estándares sanitarios y actualizar los controles sobre ingredientes utilizados en productos de contacto frecuente con la piel y el cuerpo humano. Además, remarcaron que la decisión busca mantener alineada la legislación argentina con los criterios técnicos aprobados por los países integrantes del Mercosur.

La disposición forma parte de una serie de medidas recientes impulsadas por el organismo sanitario nacional vinculadas al control de productos de consumo masivo. En las últimas semanas, la Anmat también avanzó con nuevas regulaciones sobre medicamentos, productos de limpieza y sistemas de trazabilidad sanitaria.