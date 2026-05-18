Cinco ideas de sándwiches calientes para lucirse en la cena o almuerzo

Empezar la semana en la cocina puede ser una experiencia creativa y relajada. Una especialista asegura que "el lunes a la noche pide algo reconfortante pero sin demasiado trabajo" y destaca que un sándwich caliente "es informal, se arma rápido, puede ir al horno en minutos y suele ser la excusa perfecta para usar lo que quedó del mediodía".

Una de las propuestas más interesantes busca dar "la segunda vida del pollo del domingo al mediodía". Para esta receta se requieren 150 gramos de pollo desmechado, media cebolla, una cucharada de salsa barbacoa y queso en fetas como gouda, provolone o cheddar. Todo se coloca en una baguette o chapata con mostaza y se lleva al horno a 200 grados durante un tiempo de ocho a 10 minutos.

Para quienes buscan un toque europeo, se puede armar una combinación de mortadela, queso y tomates secos. Se utilizan de cuatro a cinco fetas de este fiambre y tomates en aceite escurridos sobre una ciabatta o trozo de focaccia. Tras ocho minutos a 180 grados, el secreto es sumar un puñado de rúcula fresca antes de cerrar el pan.

También existe "un clásico que se reinventa — crujiente por fuera, fundente por dentro". Se trata de un sándwich estilo torrija hecho con pan de molde, jamón cocido y queso mozzarella o cuartirolo. La pieza se pasa por huevo batido con sal y pimienta, se dora en una sartén con manteca y se puede terminar cinco minutos en el horno a 180 grados para asegurar el fundido total.

Para los días de baja temperatura, aparece "la opción vegetariana más contundente — perfecta para el frío". El relleno lleva 200 gramos de hongos salteados a fuego alto con media cebolla y tomillo. Se sirve en pan rústico con 50 gramos de queso azul y se gratina a 200 grados entre cinco y siete minutos.

Finalmente, llega "el más contundente de los cinco — de esos que no necesitan nada más en la cena". Es un sándwich de pan francés con 150 a 200 gramos de carne desmechada, ya sea de asado, cerdo o osobuco. Se mezcla con el jugo de cocción para mantener la humedad y se cubre con queso provolone. Se hornea de ocho a 10 minutos a 200 grados.

Para lograr un resultado de película, la autora recomienda: "usa cebolla bien cocida. Este es el punto de más tiempo y trabajo pero vale la pena". Además, sugiere que el cocinero "apunta a los aderezos. Barbacoa, una gota de salsa picante, mayonesa con ajo o mostaza le dan a cualquier combinación un toque diferente". Finalmente recuerda que los panes son "un punto fuerte" ya que piezas como flautitas, ciabattas o focaccias "son claves en el resultado".