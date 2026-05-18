El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, cuestionó con dureza a sectores de la oposición y aseguró que muchos de quienes hoy critican al gobierno provincial y nacional “fueron quienes generaron esta situación”. Además, sostuvo que parte de la dirigencia política tiene “memoria corta” al momento de analizar el contexto económico y social que atraviesa el país.

“Yo veo muchas críticas, abro las redes sociales y veo críticas al gobierno como si las cosas se pudiesen resolver de un día para el otro”, afirmó Martín. En ese sentido, apuntó directamente contra el kirchnerismo y recordó que “el gobierno kirchnerista que gobernó hasta el 2023, tanto a nivel nacional como provincial, son parte del problema y hoy se presentan como la solución”.

Para el vicegobernador, existe una tendencia a olvidar la situación en la que recibió el país la actual gestión. “Las personas tenemos memoria corta y por ahí vale la pena recordar estas cosas”, expresó. Luego enumeró algunos de los problemas heredados: “Cuando nosotros recibimos el gobierno teníamos una hiperinflación extraordinaria, despidos, cierre de fábricas y empresas. No es de ahora, viene de hace mucho tiempo”.

Martín defendió además las políticas impulsadas por el gobierno de Marcelo Orrego y aseguró que la gestión está enfocada en la generación de empleo y en reactivar la economía provincial. “Está comenzando ese proceso y estoy seguro de que el año que viene y los años sucesivos los sanjuaninos van a estar beneficiados por todo lo que hoy se está realizando”, sostuvo.

El vicegobernador también fue consultado sobre el malestar de los empleados públicos por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de aumentos salariales. Allí reconoció las dificultades económicas que atraviesan tanto los trabajadores estatales como los del sector privado, aunque advirtió que la provincia enfrenta limitaciones presupuestarias.

“Entendemos de todo corazón lo que les sucede, que es difícil llegar a fin de mes, pero no hay recursos”, afirmó. Además, explicó que en las negociaciones paritarias no se pueden asumir compromisos que luego no puedan cumplirse. “Tampoco quienes participan de las paritarias pueden prometer algo que no se sabe si se va a poder cumplir”, indicó.

Pese a ese escenario, Martín insistió en la importancia de mantener el diálogo con los gremios y pidió a los trabajadores “no perder la esperanza” respecto de una mejora económica en el futuro cercano. “Tenemos que sobrellevar esto de manera conjunta”, señaló.

Por otra parte, el vicegobernador evitó cuestionar la posible candidatura presidencial del senador Sergio Uñac y consideró que “todo el mundo tiene derecho a querer ser candidato a algo”. Aunque marcó diferencias políticas, sostuvo que cualquier dirigente tiene legitimidad para aspirar a cargos nacionales.