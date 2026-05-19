A partir de los preparativos para el acto del 20 de Junio, donde los alumnos de cuarto grado de la Escuela de Villicum deben hacer el juramento a la Bandera Nacional, un video entretenido realizado por docentes y alumnos se fue viralizando en los grupos internos de WhatsApp. La escena fue llena de ternura porque entre los alumnos que practicaban, se interpuso un simpático perrito que -dicen que es uno de los chicos- se puso a marchar a la par de la formación y en círculos.

La profesora de educación física Sara Albagli filmó el momento y rápidamente empezó a circular en la comunidad de la escuela.

La escena donde los niños desfilan con el perro ya tiene como título “Una nota de color patrio” generando gracia entre alumnos, padres y docentes.

La escuela Villicum, está localizada en Campo Afuera, Albardón. En turno mañana y turno tarde asisten alrededor de 500 alumnos.

“El 20 de junio para nosotros como para los chicos es uno de los actos más importantes para la institución. Los niños vienen ensayando todas las semanas con mucha anticipación y con la participación de los profesores de especialidades”, dijo la profesora de música Rosa de Esteban.



