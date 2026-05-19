Un hombre de 31 años fue detenido tras cometer dos hechos delictivos en pocos minutos en inmediaciones del Lote Hogar 34 y el Conjunto 7. El procedimiento fue realizado por personal policial que acudió al lugar tras un aviso por la sustracción de un teléfono celular.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos se dirigieron al Lote Hogar 34, donde a un hombre, quien denunció que un sujeto le sustrajo su teléfono celular marca Apple, modelo iPhone 13. La víctima aportó características del presunto autor y señaló que se encontraba en un baldío ubicado detrás del lote.

El celular robado fue recuperado y reconocido por su dueña.

Al arribar al lugar, los uniformados visualizaron al sospechoso, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga. Tras una breve persecución, el sujeto fue reducido y aprehendido, ofreciendo resistencia en todo momento. Durante un palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el teléfono denunciado, el cual fue reconocido por Bordón como de su propiedad.

El detenido fue identificado como Marcelo Alejandro Cortez Flores, de 31 años, con domicilio en Lote Hogar 30, en el departamento Rivadavia. Debido a la hostilidad del entorno, el personal se retiró rápidamente del lugar y trasladó al aprehendido a la Comisaría 38ª.

Ya en sede policial, se presentó una mujer junto a su hija menor de edad para radicar una denuncia por un hecho contra la propiedad. En ese contexto, la menor reconoció al detenido como el autor de un intento de robo ocurrido minutos antes, cuando descendía de un colectivo en el ingreso al Conjunto 7. De acuerdo a su testimonio, el sujeto la tomó de la cintura y le exigió que entregara sus pertenencias, manifestando que tenía un arma blanca. Sin embargo, no logró sustraerle ningún efecto, ya que la víctima no llevaba objetos de valor.

Tras ese intento fallido, el mismo individuo se dirigió hacia el interior del Conjunto 7 y, aproximadamente cinco minutos después, concretó el robo del celular a Bordón, quien se encontraba realizando una compra en el lugar. Posteriormente, la víctima logró rastrear el dispositivo, lo que permitió ubicar al sospechoso en el baldío donde finalmente fue detenido.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Emiliano Usin, quien dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. La causa fue caratulada como robo en modalidad arrebato en concurso real con robo simple, bajo el Legajo Nº 14/26, con intervención del oficial subinspector David Silvera.