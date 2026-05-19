Un motociclista fue aprehendido durante un control de rutina luego de que efectivos policiales detectaran que transportaba estupefacientes entre sus pertenencias. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Sargento Cabral y Matías Zavala, en el departamento Capital.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras el personal realizaba recorridas preventivas por la zona. En ese contexto, observaron a un hombre que circulaba en motocicleta por el medio de la calzada, conducta que motivó su inmediata identificación.

En total los 18 envoltorios arrojaron un peso de 8 gramos de cocaína.

Al ser entrevistado, el sujeto identificado como Santiago Gabriel Olivera Chirino reaccionó de manera hostil y comenzó a agredir verbalmente a los efectivos, lo que derivó en su aprehensión. Al momento de realizarle un palpado de urgencia previo a su traslado, el individuo extrajo de entre sus prendas una bolsa que contenía múltiples envoltorios.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal especializado de Drogas Ilegales. En el lugar se hizo presente el sargento ayudante Daniel Vázquez, quien llevó adelante las pruebas de campo correspondientes con la presencia de dos testigos. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de aproximadamente ocho gramos distribuidos en 18 envoltorios.

Tras el procedimiento, se mantuvo comunicación con el Juzgado Federal de turno, a cargo de la doctora Carolina Menéndez, quien dispuso el secuestro del estupefaciente. Asimismo, ordenó que el aprehendido quedara vinculado a la causa y posteriormente fuera puesto en libertad, en el marco de la investigación correspondiente.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que avanzó con las actuaciones para determinar la situación procesal del involucrado.