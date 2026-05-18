Un reciente diagnóstico de madurez digital realizado sobre 43 empresas locales encendió las alarmas en el sector productivo de San Juan: la mayoría de las PyMEs operan bajo un esquema de "silos digitales", donde la tecnología existe pero no está integrada. Ante esta necesidad de modernización, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación lanzó un programa de Aportes No Reembolsables (ANR) por $300.000.000 para revertir esta situación. El secretario del área, Germán Von Euw, explicó a DIARIO HUARPE que este plan no surgió al azar, sino de una necesidad detectada en territorio.

"En el marco de la Estrategia Provincial de Inteligencia Artificial para el Sector Productivo una de las primeras acciones definidas fue un diagnóstico de madurez digital para conocer cuál era el estado que tenían nuestras pymes", señaló. Los resultados fueron determinantes para el diseño de la política pública: "El diagnóstico nos permitió con los resultados de este diagnóstico pudimos diseñar la herramienta que estamos poniendo a disposición de todo el sector". El funcionario advirtió que el principal obstáculo es la falta de integración: "Las empresas están en un estadio de silos digitales esto quiere decir que tienen algún proceso digitalizado pero no se hablan entre sí".

Para solucionar este déficit, cada pyme podrá recibir hasta $15.000.000 por parte de la provincia. "La empresa tiene que presentar hasta un 25% de ese ANR y lo pueden presentar en bienes de capital. Esto quiere decir, por ejemplo, PC o infraestructura que se necesite, infraestructura de red y un 75% tiene que ser para bienes intangibles, es decir, contratación de servicios y mano de obra especializada", dijo Germán Von Euw. " Lo importante es que lo que van a invertir con el ANR sirva para poder tener un proceso conectado en toda su línea de producción y no es nada más comprar computadoras", agregó.

El objetivo final es que San Juan logre un ecosistema productivo donde la automatización sea real. "Cualquier pyme que tenga un proceso de transformación digital va a poder presentar un proyecto no sólo con transformación digital sino también apuntando a que estas pymes puedan incorporar el día de mañana inteligencia artificial", sentenció el secretario, remarcando que el salto tecnológico ya no es una opción, sino una necesidad de supervivencia para el sector privado.

La urgencia del cambio tecnológico se refleja en los plazos de la convocatoria. Las empresas interesadas deben realizar su diagnóstico y presentar el plan antes del 19 de junio. El programa busca generar una sinergia con otras herramientas como el "Kit 4.0" nacional, permitiendo que las PyMEs sanjuaninas accedan a múltiples fuentes de financiamiento para traccionar su desarrollo digital y escalar hacia modelos de producción más eficientes y competitivos.

Cómo acceder al ANR

Los documentos y requisitos para participar ya se encuentran disponibles en la carpeta oficial publicada por el Gobierno provincial:

Bases y condiciones del programa

Este programa busca generar complementariedad con otras herramientas financieras disponibles para Pymes, en particular con el programa del Ministerio de Economía Nacional “Kit 4.0”. De esta manera se potencian beneficios para aquellas Pymes de San Juan que pueden acceder a distintos mecanismos de financiamiento para traccionar su transformación y desarrollo digital. Link de información: https://www.argentina.gob.ar/economia/industria-y-economia-del-conocimiento/kit-40