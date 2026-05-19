La problemática del incumplimiento de las cuotas alimentarias en San Juan continúa mostrando una tendencia preocupante. Tras un cierre de 2025 complejo, donde las estadísticas oficiales arrojaron un total de 540 deudores inscriptos, los primeros meses de 2026 confirmaron que la cifra sigue en ascenso. Actualmente, el registro histórico acumulado ya alcanza las 573 personas en situación de mora, lo que representa un incremento cercano al 8%.

Los datos fueron brindados a DIARIO HUARPE por Marcelo Pintos, director de Control de Gestión y Calidad Judicial del Poder Judicial provincial, quien detalló el panorama actual del sistema de control. “El total al día de hoy son 573 deudores morosos registrados, de los cuales seis son mujeres”, explicó el funcionario. Por lo que en lo que va del año, hay 33 nuevos deudores.

Dentro del total, llamó la atención el incremento en la cantidad de mujeres incluidas en el padrón, que pasó de cuatro a seis casos en el último tiempo. “Normalmente deben ser abuelas o hermanas, porque no creo que sean las madres. Como a veces se puede accionar contra un pariente cercano, si una abuela o hermana tiene ingresos, la cuota alimentaria cae sobre ella y si no paga, se la inscribe”, analizó Pintos sobre estos expedientes.

En cuanto a las bajas del registro, Pintos precisó que se registraron un numero menor, por lo que total mientras que solo hubo nueve bajas. Respecto de estos casos, el funcionario aclaró que corresponden exclusivamente a personas que fueron “rehabilitadas” por la Justicia tras regularizar el pago de las cuotas alimentarias.

De acuerdo con Pintos, un progenitor pasa a integrar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos cuando acumula reiterados incumplimientos. “La ley establece tres cuotas consecutivas o cinco alternadas impagas, pero el juez analiza cada caso y, al final, es quien decide la inscripción”, explicó. En esos casos, el Poder Judicial notifica formalmente a la persona y, luego de la evaluación judicial correspondiente, se determina su incorporación al registro provincial.

Causas del incumplimiento

Sobre las razones detrás del aumento de casos, Pintos aseguró que la situación económica aparece como uno de los principales factores. “Hay una situación económica que lleva a judicializar más las demandas de alimentos porque el padre no llega a pagar lo que corresponde”, sostuvo.

Además, indicó que la difusión pública del registro y el mayor conocimiento de la herramienta judicial también contribuyeron a incrementar la cantidad de denuncias y consultas.

Restricciones

El crecimiento del padrón coincide con el debate sobre la aplicación de medidas restrictivas para deudores alimentarios, especialmente en programas como Tribuna Segura, que impide el ingreso a espectáculos deportivos a personas alcanzadas por distintas sanciones judiciales.

Sin embargo, Pintos aclaró que su área no interviene en esos controles. “En realidad, eso no sé cómo lo controlan. El juez puede pedir otras medidas aparte de inscribir en el registro, como prohibir la salida del país o embargar. A nosotros solo nos comunican el ingreso al registro; teóricamente esa persona no puede ingresar a los casinos, pero esos controles ya no los hacemos nosotros”, señaló.

Mientras las herramientas digitales automatizan las consultas y certificados mediante el sistema de Ciudadano Digital (CID), el listado de deudores alimentarios continúa creciendo en la provincia.

Cuánto deben pagar

Según explicó Pintos, la cuota alimentaria puede representar entre el 20% y el 35% de los ingresos del progenitor obligado, aunque el porcentaje depende de cada situación particular y de lo que determine la Justicia.