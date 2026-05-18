Hasta el 30 junio estarán abiertas las inscripciones para la selección de los 10 Jóvenes Sobresalientes de la Región de Cuyo (Ten Outstanding Young Persons). Es el programa TOYP que le da reconocimiento y valor a la acción social, comunitaria, innovación y compromiso a jóvenes de diferentes ámbitos profesionales y sociales.

La iniciativa busca reconocer a líderes de entre 18 y 40 años de Mendoza, San Juan y San Luis que estén transformando su entorno social.

Esta edición culminará con una ceremonia de premiación que se llevará a cabo en la Legislatura de Mendoza, donde se distinguirá públicamente a los seleccionados.

El programa TOYP, impulsado por la organización internacional JCI (Junior Chamber International), celebra desde 2023 a jóvenes de todo el mundo que se destacan por su aporte en campos como el desarrollo científico, económico, académico, empresarial, ambiental, social o político, entre otros.

Además de visibilizar su labor, la distinción TOYP abre puertas a nivel internacional, permitiendo que los seleccionados representen a su región en instancias nacionales y globales.

Las postulaciones están abiertas para jóvenes por cuenta propia o ser nominados por terceros a través del siguiente formulario electrónico que puede accederse a este enlace.

Inscripción

Las candidaturas serán evaluadas cuidadosamente según su trayectoria, logros, impacto social y compromiso con los valores de JCI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las categorías son:

Logros empresariales, económicos y/o empresariales

Asuntos políticos, legales y/o gubernamentales

Liderazgo y/o logros académicos

Logro cultural

Liderazgo moral y/o ambiental

Contribución a la infancia, la paz mundial y/o los derechos humanos

Liderazgo humanitario y/o voluntario

Desarrollo científico y/o tecnológico

Superación y/o realización personal

Innovación médica

Reconocimiento de alto impacto

Quienes resulten seleccionados recibirán no solo una distinción pública sino también proyección nacional e internacional, con la posibilidad de ser postulados al TOYP Internacional de Argentina 2026.

¿Por qué premiar a jóvenes líderes?

Luz Lescano, directora TOYP Región de Cuyo, habló con DIARIO HUARPE sobre la importancia de esta iniciativa para reconocer la labor de las jóvenes generaciones de la región.

“Con esta construcción, sirve para desarrollar un espacio que fomente liderazgos en la juventud comprometidos en el campo de la ciencia, de la economía, en el conocimiento y en lo social. El TOYP es un programa que se hace a nivel local, nacional e internacional. Buscamos premiar a jóvenes que dejan grandes huellas”, dijo la referente.

Al llenar el formulario, queda inmediatamente inscripto y habrá un jurado evaluador que analizará cada postulación. Los criterios para la calificación del premio van entre las acciones particulares o voluntarias. El mismo evento propicia un espacio de networking con sponsors aliados. La idea es que los que salgan premiados, puedan tener una visibilidad nacional e internacional de sus logros. Todo esto da mucho prestigio para los seleccionados.

Además, cuenta con el respaldo de la Legislatura Provincia de Mendoza. La fecha de la premiación y el lugar del mismo está todavía por confirmarse, pero se especula finales de agosto y principios de septiembre de este año.

JCI San Martín es una organización sin fines de lucro que se encarga de capacitaciones y desarrollo de jóvenes líderes cuyas actividades tengan impacto en la comunidad.

En 2024 los premiados fueron Pablo Montemurro en la categoría Contribución a la niñez, a la Paz Mundial y Derechos Humanos y Manuel Ontivero en la categoría Desarrollo Científico y Tecnológico.