Marcelo Arancibia, abogado reconocido, dirigente del GEN en San Juan y expresidente del Foro de Abogados, utilizó las redes sociales para lanzar un fuerte cuestionamiento contra el Partido Bloquista. En su mensaje, comparó al histórico espacio sanjuanino con el célebre ilusionista Harry Houdini.

“Houdini hizo desaparecer un barco trasatlántico delante de 500.000 neoyorquinos. Pero magia es la bloquista, borraron 20 años de apoyo a Néstor, CFK, AF, Massa y Gioja a la vista de 800.000 sanjuas. Y metieron un candidato que le debe su cargo a Uñac, eso es Magia, LTA Houdini", ironizó Arancibia en su mensaje por la red social X.

Las palabras del dirigente resonaron en medio de la campaña política de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El Partido Bloquista, uno de los espacios más antiguos y tradicionales de la provincia, dio un giro que generó sorpresa en la escena política sanjuanina. Tras haber acompañado durante dos décadas al peronismo, bajo figuras como José Luis Gioja y Sergio Uñac, el espacio decidió sumarse al armado oficialista que lidera el gobernador Marcelo Orrego.

La incorporación del bloquismo al orreguismo se anunció como un movimiento clave dentro de la estrategia electoral del oficialismo. La alianza no solo le sumó estructura territorial y militancia, sino también un fuerte peso simbólico: la presencia de un partido que marcó la historia de la política local durante décadas.

Una jugada estratégica con impacto electoral

El desembarco del Bloquismo en el espacio de Orrego fortaleció la base de sustentación del oficialismo y se convirtió en uno de los anuncios más relevantes en el inicio de la campaña. La decisión representó un reacomodamiento significativo en el mapa político de San Juan, ya que implicó el quiebre con una tradición de apoyo al justicialismo y el paso a una alianza con el actual gobernador.

En este escenario, las críticas de Arancibia pusieron en palabras lo que muchos opositores señalaron como un movimiento difícil de justificar frente al electorado: el cambio de un partido histórico que supo respaldar a los líderes más emblemáticos del peronismo, pero que ahora apuesta a ser parte del oficialismo provincial.