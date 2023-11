El especialista en comunicación de San Juan, Ariel Ocampo, pasó por el Café de la Política Expréss y dio definiciones del impacto que tuvo el debate presidencial sobre el voto indeciso. Conforme manifestó, la performance de los candidatos presidenciales, Sergio Massa y Javier Milei, podría marcar el voto de las personas que aún no decide por ninguna opción para el balotaje del próximo 19 de noviembre.

Según encuestas, el 4% de los votantes aún está indeciso sobre el voto que definirá la próxima presidencia de la Argentina, que se disputa entre Milei y Massa. Ocampo aseguró que la imagen que dejaron los candidatos influirá en las decisiones.

“El debate va a influir mucho, la gente va a ir a votar teniendo en cuenta esta última imagen que tuvo, que es muy reciente. Depende de cómo lo vieron, es como van a ir a votar este domingo. Es a una porción minúscula, porque la mayoría ya tiene el voto decidido. Pero en un escenario tan reñido va a ser importante”, dijo.

Es que, el voto de este 4%, en un escenario de un empate técnico entre ambos aspirantes, puede definir la elección. Para sostener la imagen positiva que puedan haber conseguido, Milei y Massa no deben cometer errores garrafales en las estrategias de comunicación. “Dejar todo como está”.

En este contexto, Ocampo aseguró que hay muchos de los que se dicen indecisos, en realidad ya saben internamente a quién votar, pero no lo dicen por vergüenza. “Los indecisos no dicen a quién votarán. Cuando uno vota a alguien que no votaría, no lo dice. A uno no le gusta votar a alguien que no le gusta, no lo dice. Pero en las urnas se pueden dirimir”, cerró.