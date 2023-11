El consultor político de San Juan, Antonio De Tomasso, pasó por el Café de la Política Expréss y habló del resultado de algunas encuestas que viene realizando en San Juan y en Mendoza, La Rioja y Catamarca. De cara al balotaje que se llevará adelante entre Javier Milei y Sergio Massa el próximo 19 de noviembre, destacó la importancia que tendrán los indecisos, que en la provincia corresponde al 4% del electorado. Dado que la diferencia entre ambos candidatos no sería de más del 3%, los votos que aún no toman partido serán definitorios.

De Tomasso indicó que no hay que darle importancia a las encuestas, dado que solo son fotos de un día aleatorio, en un contexto en el cual la diferencia de votos entre Massa y Milei no supera el 3%. El 4% del electorado que aún no decide por quién sufragar será clave para la elección del nuevo presidente de la Nación.

“Muy pocos son los indecisos, no llega al 4%. Por eso el empate es tan traumático, porque esos dos puntos pueden ser variables por los indecisos. Es un balotaje realmente indescifrable”, dijo.

En este marco, el consultor destacó que habrá un gran porcentaje del electorado de Juntos por el Cambio que decidirá no ir a votar el próximo 19 de noviembre. Mientras tanto, alertó que a diferencia de lo que se dice a nivel nacional, la cantidad de votantes que se inclinarán por Milei no superará el 25%.

“No hay que pensar que el votante de Juntos por el Cambio se va masivamente a Milei. El voto de la izquierda se va prácticamente todo con Massa. Los votantes de Schiaretti están más peleados”, planteó.

Finalmente, con los funcionarios provinciales sin nada que hacer, De Tomasso aseguró que la mejor estrategia política para ambos candidatos es marcar la diferencia entre los modelos de país que cada uno propone. "Para ambos lo que más incide es resaltar qué significa cada uno de los modelos. Lo que más hay que lograr es que la gente tenga claridad sobre los modelos. Un alto porcentaje de los votantes en los balotajes vota en ‘contra de’, en contra de un modelo, de una persona, de un partido político. Entonces ahí está la clave de esta segunda vuelta”, cerró.