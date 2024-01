Tras la denuncia por la estafa de un supuesto alojamiento, radicada en Valle Fértil, el área de Turismo dependiente del municipio activó un protocolo denominado “Reserva Segura” para que los visitantes no tengan problema a la hora de hacer la reserva del hospedaje.

El pasado fin de semana, un sanjuanino, llegó al departamento para relajar y despejarse con los hermosos paisajes que ofrece Valle Fértil. El hombre, había hecho una reserva virtual con anticipación a través de las redes sociales, pero cuando llegó a la ubicación que le pasaron; solo había campo y no una posada como le habían vendido. A raíz de esto, la víctima de la estafa, hizo la denuncia en la comisaría correspondiente y también realizó un reclamo en la municipalidad.

En consecuencia, el área de Turismo dependiente de la municipalidad de Valle Fértil, activó el protocolo “Reserva Segura” en el cual, a través de distintas formas de contacto, los turistas podrán comprobar los alojamientos registrados y habilitados para recibir visitantes, evitando las estafas.

Gabriela Guerra, directora del área de Turismo de la Municipalidad de Valle Fértil, habló con DIARIO HUARPE para dejar en claro la situación que atraviesa el departamento en una época usualmente visitada por turistas.

“La persona del perfil que estafó al turista no es de Valle Fértil, hay que aclararlo porque acá nos conocemos todos y sabemos que los prestadores no se comportan así”, dijo Gabriela Guerra.

Sobre el caso, la directora, explicó que ha sido un caso aislado, de una persona que se ha aprovechado de la convocatoria que tiene el departamento en estas fechas.

“Que la gente no tenga miedo, porque esas cosas no pasan a menudo. Los estafadores no viven en Valle Fértil”, agregó la funcionaria.