El secretario general de UPCN San Juan, José “Pepe” Villa, volvió a meterse de lleno en el debate interno del peronismo y reclamó una reconstrucción basada en la autocrítica y la apertura política. El histórico dirigente sindical aseguró que el PJ sanjuanino necesita reconocer errores tras la derrota electoral de 2023 y se mostró a favor de avanzar hacia internas abiertas para definir candidaturas.

“Lo que dije apenas perdimos en 2023 es que había que hacer una autocrítica. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos? Y eso nunca se hizo”, afirmó Villa. En esa línea, sostuvo que el peronismo debe admitir fallas ante la sociedad. “Lo máximo que le podemos decir a la gente es que nos equivocamos, que hicimos mal las cosas”, expresó.

El dirigente también habló sobre la relación entre el sindicalismo y el PJ local, en medio de versiones sobre un alejamiento de algunos gremialistas del armado partidario. Villa aclaró que su decisión de correrse responde más a una cuestión personal que política. “Yo me retiro porque estoy grande, ya no tengo ganas de trabajar tanto”, señaló, aunque reconoció que mantiene diálogo con distintos sectores del peronismo.

En ese contexto, reveló que recientemente habló con Sergio Uñac para expresarle su respaldo en medio de la proyección nacional del exgobernador. “Lo llamé el otro día y le dije que le daba todo mi apoyo. Si se le da, es por San Juan”, sostuvo.

Además, Villa se mostró de acuerdo con la posibilidad de una interna abierta dentro del PJ nacional, una idea que viene planteando Uñac para ordenar la discusión partidaria. “Sí, por supuesto”, respondió cuando fue consultado sobre ese esquema de competencia. Sin embargo, dejó abierta la puerta a otros nombres dentro del peronismo nacional. “Puede ser Kicillof, Uñac, qué sé yo”, deslizó.

El líder sindical también dejó una fuerte definición ideológica sobre el presente del movimiento. “Para mí, el peronismo tradicional murió con la muerte de Perón”, afirmó. Según explicó, el histórico líder fue el último dirigente capaz de contener a todos los sectores internos y evitar divisiones.

En ese marco, cuestionó el rumbo que tomaron los gobiernos posteriores y apuntó contra la influencia de sectores de izquierda dentro del espacio. “Hoy el gobierno anterior y este están llenos de izquierdas. Ese no es el peronismo original”, sostuvo.

Las declaraciones de Villa se suman a un escenario de creciente discusión interna dentro del PJ sanjuanino, donde distintos sectores empiezan a mover fichas pensando en la reorganización partidaria y en las elecciones de 2027.