Luis Rueda, actual subsecretario de la Gobernación y diputado provincial electo, pasó por el Café de la Política Expréss e hizo un análisis electoral tras la derrota de San Juan por Todos el pasado 2 de julio. En este sentido, planteó que “algo faltó” en la campaña y que tal vez no hubo tiempo de que la gente reconozca a Rubén Uñac como el candidato. Hizo un mea culpa por el resultado y aseguró "somos todos culpables”. Además, llamó a la unidad del frente para militar la candidatura a presidente de Sergio Massa.

¿Cómo viene llevando el gobernador la derrota del 2 de julio y cómo la venís llevando vos?

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La verdad que no había mucho tiempo para analizar, inmediatamente había que salir a trabajar de nuevo. Estamos en el medio de una elección nacional, que es el 13 de agosto, están las PASO. Obviamente, se empiezan a hacer los análisis internos como corresponde, empezar a ver qué pasó. El Gobernador empezó a llamar a los intendentes electos, a los diputados electos, para dialogar. También empezó a visitar a la dirigencia en los departamentos. Por mi parte, también hice lo propio en el partido, nos reunimos con Graciela Caselles, con Alejandro Bravo, con parte de la dirigencia. Hay mucho que analizar, porque cuando se pierde no hay un solo motivo. Ahora hay que empezar esta campaña nacional en donde nuestro gobernador es candidato, con dirigentes como Melisa Naveda también del bloquismo.

¿Por qué elegiste a Melisa Naveda como la candidata bloquista?

Es la juventud, siempre tiene ideas nuevas. Había que darle una oportunidad a una joven, en el partido hay un recambio generacional hace rato. Todos los que han sido candidatos van desde los 25 a 40 años. Me parecía bueno darle participación a una joven dirigente que viene trabajando desde los 14 o 15 años. Se ha venido capacitando mucho, ha armado muchos proyectos como vicepresidenta del Equipo Técnico, como por ejemplo con el tema de la crisis hídrica. Se van a dar cuenta de que es una joven con muchas ganas.

Publicidad

De cara a las nacionales se enfrentan en las PASO con una lista del giojismo, ¿estas elecciones son diferentes a las del 14 de mayo y las del 2 de julio?

Cada elección es diferente y se vio en los resultados. En un mes, 40 días, se revirtió el resultado que nos había dado favorable a nosotros en los departamentos. No hay que quedarse con que nos fue bien en una elección y creer que va a ser lo mismo. Me parece que se viene una elección distinta, el gobernador Uñac tiene demostrado lo que ha hecho por la provincia y la gestión a nivel nacional. Tiene para salir a demostrar lo que va a ser. La gente reconoce lo que ha hecho en la provincia, la gente le agradecía que San Juan sea una de las mejores provincias. A pesar de las cosas en contra, el gobernador ha hecho lo imposible para mantener una provincia ordenada. También sabe dialogar y tener buena relación con la oposición, que eso es tan importante ahora. Los primeros cuatro años le tocó gobernar con un gobierno en contra y le tocó acompañar cuestiones que eran buenas para la provincia y marcó su diferencia cuando había cuestiones que podían perjudicar la provincia. Ese tipo de dirigentes es lo que necesita San Juan, que ponga sobre todo a los intereses de la provincia.

¿Después del 2 de julio hubo autocrítica?

El gobernador citó a todos y cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca. Yo hice lo propio en el bloquismo, principalmente en los departamentos en los que gobernamos. Acá no hay mucho que respetar, principalmente nos tenemos que hacer cargo de que no nos fue bien. Por algo perdimos, algo fue que no se hizo. No llegamos con el mensaje tal vez, no lo terminaron de conocer a Rubén porque fue muy corta la campaña. De repente no hubo tiempo de llegarlo a conocer en su rol de candidato a gobernador. Faltó tiempo.

Hay militantes justicialistas que plantean que el bloquismo se tiene que ir del frente, ¿por qué pensás que esto es así?

Es normal que pase eso, cuando uno pierde todos son malos. En todos lados pasa, cuando se gana todo es lindo y apoyo, y cuando se pierde empiezan las críticas. Por ahí el que critica no conoce los acuerdos políticos. Hoy en día ningún partido gana solo. Es más, el acuerdo político no lo hizo Sergio Uñac, lo hizo José Luis Gioja. Los lugares que ha ido teniendo el bloquismo, son históricos. Los lugares que hemos ganado ha sido por elecciones, lo que tiene actualmente el partido no es algo nuevo. Yo no me detengo en esas críticas.

¿De quién es la culpa de la derrota?

La culpa es de todos. Cuando se gana es gracias a todos y cuando se pierde también. Creo que nadie puede estar contento de que hemos perdido. Hay quienes dicen que la interna entre José Luis Gioja y Uñac generó la derrota, esta interna hizo que nos dividamos todos. Las internas son necesarias, pero hacia dentro del partido, no hay que llevarlas hacia afuera.

Dentro del espacio que conforman, después de la derrota, ¿crees que hay una oportunidad para la gente joven para conducir?

En mi caso, cuando ingresé, todos se habían ido porque perdimos el gobierno provincial en el 2003. Es ahí cuando surgen las oportunidades, obviamente hay un reacomodamiento de los dirigentes. Siempre cuando pasan estas cosas surgen nuevos liderazgos.

¿Ya has pensado en tu rol como diputado provincial?

Uno piensa, obviamente. Me estoy reuniendo con mis compañeros de bloque. Vamos a tener un presidente de la Cámara de distinto color político, ahora nos toca ser oposición. Espero que no pase lo que pasaba, por ejemplo en Rivadavia. Hay proyectos que suenan en la provincia, como el del Acceso a la Información Pública, que en ese departamento no se tomaron en cuenta, Walter Vázquez presentó un proyecto de ordenanza y no se lo tomó. Pero espero que convoquen, estoy abierto a acompañar cosas que le hagan bien a la provincia. La gente está cansada de la discusión de oficialismo versus oposición.

Teniendo en cuenta que serán oposición mayoritaria, ¿cuál ha sido el pedido del gobernador a los diputados?

El pedido ha sido obviamente seguir con los proyectos que le hagan bien a San Juan. Marcelo Orrego ha hecho propuestas que van a tener que tratarse en la cámara, como una nueva ley educativa o boleto estudiantil gratuito, por ejemplo.

Se ha formado la Mesa Massa Presidente, ¿qué pensás que puede pasar en el posible encuentro entre Uñac y Gioja?

Todas las mesas que se armen con una intención de terminar con las internas y trabajar en un proyecto nacional, sabiendo lo que ha pasado en la provincia cuando no nos hemos puesto de acuerdo, son buenas. No es que le esté echando la culpa a nadie, me hago cargo, porque cuando uno no llega a la unidad es porque algo pasó. Espero que nos pongamos de acuerdo con respecto al tema nacional y que militemos la candidatura de Sergio Massa.