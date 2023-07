Tras el reconocimiento de la derrota de parte del oficialismo ante la fórmula de Orrego-Martín, el candidato de la subagrupación Vamos San Juan, Rubén Uñac, afirmó “tener gran parte de la responsabilidad” del resultado.

En pocos minutos, Rubén Uñac dijo que “tengo gran parte de la responsabilidad de los resultados, pero estoy contento porque en menos de un mes anduvimos y recorrimos toda la provincia con Cristian, siempre con expectativas de lograr el objetivo”.

El candidato a gobernador dijo además que “la comunidad se expresó y no hay más que respetar y felicitar a los que ganaron. Claramente, no me hace feliz que ellos hayan ganado, sino que me pone triste que perdimos”.

El pocitano, dijo además que “agradecerle a la gente que nos acompañó a votar y que nos permitió transmitirles la firma firme convicción de que tomamos el desafío de darle continuidad al proyecto que ya lleva más de 7 años. Siempre con responsabilidad y total honestidad”.

Por último, dijo que “soy un hombre de la política, con vocación de servicio y máxima responsabilidad, que seguiré trabajando para que la provincia siga creciendo como en los últimos años”.

¿Qué dijo Andino?

El candidato a vicegobernador de Vamos San Juan, Cristian Andino, inició su breve discurso tras la derrota, “felicitando a Orrego y Martín, como también a todos los candidatos”.

Además, el sanmartiniano, dijo que “quiero aprovechar para agradecer a los sanjuaninos que fueron a votar y que se expresaron con su voto. Más allá del resultado, nosotros siempre vamos a respetar el voto de todos”.

Por último, dijo que “agradezco a los militantes todo el trabajo incansable que llevaron adelante todos estos meses”.