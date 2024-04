La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) se adhirió al paro docente nacional que se realizó en todo el país convocado por Ctera. En San Juan se vivió un panorama atípico, según el recorrido que realizó DIARIO HUARPE, en las escuelas se vio que, si bien se adhirieron algunos docentes, otros asistieron a las escuelas, principalmente los profesores de materias especiales.

Hubo gran adhesión, pero no total. FOTO: Gastón Vargas//DIARIO HUARPE

También se dio el escenario en que los docentes fueron, pero los alumnos no. Aún no se tienen números oficiales de la adhesión, pero en las recorrida de DIARIO HUARPE fue más el porcentaje de docentes que se adhirió a la medida de fuerza, que los que no.

El reclamo

Patricia Quiroga, secretaria gremial de UDAP, comentó en una entrevista a Radio Light que esta vez se adhirieron por el reclamo de fondos a nivel nacional, además del pago del Fonid. Es que este último está siendo pagado por el Gobierno de San Juan. “El Fonid se negocia mes a mes, pero no sabemos hasta cuándo podrá pagarlo la provincia”, comentó Quiroga.

“El reclamo no es solo salarial, se han cortado las partidas de dinero que se destinan a infraestructura y la copa de leche. Necesitamos que el gobierno garantice esos fondos también”, agregó.