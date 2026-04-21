Pidió imágenes íntimas a una menor por Instagram y fue condenado por grooming

Un hombre fue condenado en San Juan por el delito de grooming tras haber contactado a un menor de edad a través de Instagram con fines sexuales. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, luego de que el Ministerio Público Fiscal y la defensa alcanzaran un acuerdo que fue homologado por la Justicia.

Según explicó el fiscal Eduardo Gallastegui, el imputado “se habría comunicado con un menor de edad con fines sexuales”, solicitándole fotos y videos de sus partes íntimas en el marco de una conversación con contenido sexual. A partir de esa conducta, se configuró el delito previsto en el artículo 131 del Código Penal.

La audiencia, que inicialmente estaba prevista como una formalización, derivó en un acuerdo entre las partes que permitió avanzar con un juicio abreviado. Como resultado, el acusado fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional. Además, se ordenó el decomiso y la destrucción de los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación y se le impusieron reglas de conducta por el plazo de dos años.

La investigación se inició a partir de una alerta electrónica vinculada a actividad detectada en redes sociales. El contacto con el menor se produjo a través de Instagram, y mediante tareas de análisis digital se logró identificar al responsable del perfil involucrado.

De acuerdo con lo detallado por el fiscal, en este tipo de delitos no es necesario que exista un envío efectivo de material por parte de la víctima para que se configure la figura penal. El solo hecho de establecer contacto con un menor y solicitar contenido íntimo, con conocimiento de su edad, alcanza para encuadrar la conducta como grooming.

El caso fue tramitado en el ámbito de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Informáticos y Estafas, que intervino a partir de reportes que llegan mediante sistemas de cooperación internacional. La causa se resolvió sin llegar a juicio oral, a través del mecanismo de abreviación, con la conformidad de las partes involucradas.