El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, dio detalles sobre la implementación del Plan Prisma, el nuevo sistema de seguridad provincial que buscará optimizar recursos policiales y mejorar el monitoreo urbano. Según explicó, la iniciativa transformará actuales casillas o puestos fijos en puntos estratégicos desde donde efectivos policiales controlarán cámaras de seguridad en tiempo real y coordinarán respuestas más rápidas ante hechos delictivos.

Delgado señaló que el programa ya comenzó su etapa de trabajo técnico junto al Ministerio de Economía para definir la ejecución presupuestaria. Además, recordó que se trata de una medida anunciada por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias. “Es un programa integral de seguridad y monitoreo activo que será muy productivo para la comunidad”, sostuvo a DIARIO HUARPE.

Cómo funcionará

Actualmente, el sistema Cisem dispone de 620 cámaras distribuidas en distintos sectores de la provincia. Sin embargo, desde la Secretaría consideran que la cantidad de personal destinada al seguimiento no alcanza para una vigilancia eficiente. A partir de esa evaluación, realizada junto a autoridades del Cisem y el D8 de la Policía de San Juan, surgió el Plan Prisma.

La propuesta consiste en reconvertir las casillas policiales en estructuras denominadas Prismas. Allí, el efectivo que hoy cumple tareas preventivas en la vía pública también asumirá funciones de monitoreo. Cada uno tendrá a cargo una cuadrícula aproximada de 20 cámaras ubicadas en los alrededores del puesto.

De esta manera, el sistema no solo permitirá reconstruir hechos una vez ocurridos, como sucede actualmente, sino también realizar un seguimiento permanente para detectar movimientos sospechosos y activar intervenciones inmediatas.

Optimización de recursos existentes

El funcionario aclaró que el programa no parte de una incorporación masiva de personal, sino de una reorganización operativa. “Lo importante es que no se trata de sumar recursos, sino de optimizarlos”, explicó.

Como ejemplo, mencionó el puesto ubicado en la zona de Martín Fierro y Benavídez, donde actualmente un agente del Servicio Penitenciario cumple funciones fijas de custodia. Con el nuevo esquema, ese mismo puesto podría convertirse en un Prisma y combinar tareas de vigilancia territorial con monitoreo tecnológico, articulado con móviles o motos policiales cercanas.

Capacitación e inversión necesaria

Delgado confirmó que habrá capacitación permanente para el personal que se incorpore al sistema. Esa formación estará a cargo del Cisem y del D8, con foco en manejo de cámaras, lectura de situaciones de riesgo y coordinación operativa.

En paralelo, el Gobierno presentó ante Hacienda el proyecto de infraestructura y equipamiento tecnológico necesario para avanzar con la iniciativa. “Estamos trabajando para que sea lo más económico posible y así poder instalar la mayor cantidad de Prismas”, indicó.

Según los cálculos preliminares, en una primera etapa serían necesarios 30 Prismas, aunque los estudios técnicos estiman que para cubrir de manera óptima las más de 600 cámaras actuales podrían requerirse hasta 300 puestos de monitoreo.

Más cámaras y participación de municipios

El secretario también adelantó que el plan prevé la incorporación progresiva de municipios, Policía Comunal, empresas privadas y otros actores institucionales. Además, se complementará con el programa Seguridad Presente en tu Barrio, basado en reuniones vecinales para detectar demandas puntuales.

Por otra parte, confirmó que existe un pedido inicial para sumar 200 nuevas cámaras en toda la provincia. La expansión tecnológica buscará aprovechar la conectividad ya desplegada en distintos departamentos y avanzar hacia una red de vigilancia más amplia y moderna en San Juan.