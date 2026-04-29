Eliana Guercio se burló del peso de una participante de Gran Hermano

La mañana del 28 de abril de 2026 en el estudio de Telefe se volvió tensa mientras el equipo debatía sobre el ingreso de Carmiña Masi a Gran Hermano Generación Dorada. Al comparar a las jugadoras, Eliana Guercio puso la lupa sobre otra integrante y señaló que "Mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora serial". En sintonía con ese análisis, Mariana Brey agregó que "Yipio estaría re cancelada y tal vez podría estar afuera por muchas cosas que dijo".

La polémica estalló cuando Guercio planteó una diferencia basada en la apariencia física al decir que "Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada". Esta observación provocó la reacción inmediata de Diego Brancatelli, quien no ocultó su malestar. El periodista pidió la palabra y afirmó que "Quiero dejar asentado en la mesa que me parece un espanto lo que dijo Eliana, de que Yipio está ahí por gorda. Me parece horroroso".

Ante el cuestionamiento, la panelista respondió de forma combativa asegurando que "Brancatelli lo único que puede hacer como periodista es tergiversar o darle una vuelta de rosca para hacerte quedar mal". Lejos de cerrar el tema, intentó explicar su razonamiento y sostuvo que "Se le permiten más este tipo de comentarios a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal".

Fue en ese momento cuando Georgina Barbarossa decidió intervenir para poner un límite drástico en su programa. La conductora fue clara al decir que "Chicos, no. No se habla de los cuerpos". Guercio intentó defender su postura argumentando que "No estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la mirada del afuera", pero la animadora cerró la discusión con firmeza al declarar que "No lo voy a permitir en esta mesa. No se dice eso".

Lo ocurrido cruzó rápidamente la pantalla y llegó a la red social X, donde el repudio fue masivo. Uno de los comentarios más virales fue el de Kennys Palacios, quien simplemente utilizó la palabra "asco" para definir lo sucedido.