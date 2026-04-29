Con música de Rocky, Gobierno mostró quiénes apoyaron a Adorni en el Congreso

El ambiente en el Congreso se llenó de una mística particular durante la mañana del miércoles. En un gesto que busca despejar cualquier rumor de debilidad, Javier Milei decidió acompañar personalmente a Manuel Adorni antes de su exposición ante los diputados.

El jefe de Gabinete, que enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, se encontró rodeado por la plana mayor del Gobierno en el despacho de Martín Menem. No fue una reunión improvisada, ya que fuentes oficiales confirmaron que la postal "estaba definido antes de que Milei llegara con los ministros" para sellar un respaldo que pretende ser inamovible.

La puesta en escena incluyó un video institucional que sorprendió a muchos por su banda sonora, utilizando la música de la película Rocky para ilustrar el ingreso de la comitiva. Fue una de las reuniones más concurridas de la gestión libertaria fuera de la Casa Rosada.

En la foto se pudo ver a figuras clave como Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, quienes posaron sonrientes a pesar de las tensiones internas que suelen marcar el pulso diario del Poder Ejecutivo. La organización de la imagen respetó el esquema de la asunción presidencial, ubicando a Karina Milei y Pettovello en los lugares de mayor cercanía al mandatario.

El despliegue fue tan amplio que incluyó a funcionarios como Mario Lugones, Santiago Bausilli, Alejandra Monteoliva, Lule Menem, María Ibarzábal, Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques, Carlos Presti y Santiago Caputo.

Esta movilización masiva representa una excepción rotunda que no tiene precedentes en la historia legislativa argentina, donde habitualmente los jefes de Gabinete asisten con delegaciones mucho más reducidas. El único ausente en el retrato grupal fue el canciller Pablo Quirno, quien se encontraba volando desde Estados Unidos, aunque logró incorporarse al recinto poco después para ocupar su lugar en los palcos junto a los hermanos Milei.

En la previa, las críticas no faltaron y marcaron el tono de la tensión política. El analista Carlos Maslatón fue uno de los más duros al asegurar que el funcionario "quedó como alguien que se apropia de fondos públicos" debido a las dudas sobre su patrimonio.

Sin embargo, para la cúpula libertaria, la prioridad fue mostrar que el sostenimiento de Adorni no está en discusión. La jornada terminó transformándose en una demostración de fuerza política coordinada, donde cada gesto y cada silencio fueron calculados para blindar al jefe de Gabinete en su momento más delicado ante la mirada pública.