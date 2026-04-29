Paulo Dybala tiene un principio de acuerdo y será jugador de Boca

El ambiente del fútbol argentino se vio revolucionado por una noticia que moviliza a miles de corazones. El periodista Leo Paradizo reveló en SportsCenter que ya existe un principio de acuerdo para que Paulo Dybala se sume a las filas de Boca Juniors.

Según explicó el cronista, "la información nace del lado del jugador. Los detalles que faltaban pulirse ya se han acordado y estamos en condiciones de decir que Paulo Dybala va a jugar en Boca a partir del próximo semestre". Esta negociación implica que "hay un principio de acuerdo, hay un contrato y después de la Copa del Mundo, volverá al fútbol argentino para vestir la camiseta de Boca".

El propio protagonista había dejado una puerta abierta recientemente al conversar con el Pollo Álvarez sobre la chance de llegar a la Ribera. Al ser consultado, Dybala confesó que "Estaría bueno. Nunca se sabe", aunque aclaró su presente profesional diciendo que "Hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y nunca sabés".

En esa misma charla, el atacante reconoció la fuerte influencia que ejercen sus afectos cercanos, especialmente Leandro Paredes y su esposa Camila. Paulo detalló que "Me llegan mensajes de Lea, de Cami, su mujer", destacando el gran vínculo que tienen con Oriana Sabatini.

La nostalgia por el día a día compartido parece ser un motor clave para este regreso. Dybala contó que "hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo preguntando si era verdad o si era IA, en tono de broma. Nos reímos mucho. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho, pero no sé qué puede pasar".

Por otro lado, Oriana Sabatini también dio su opinión sobre el futuro de la pareja y la posibilidad de dejar Italia. Ella manifestó que "Roma es hermosa, sí, pero también es trabajo. No es que uno puede decidir así nomás, porque depende de muchas cosas. Hay que ver cómo se desenvuelve todo y qué sucede. Ojalá que en junio se defina así ya me mentalizo". Con un contrato que expira el 30 de junio en Europa, el camino parece allanado para el desembarco del delantero.