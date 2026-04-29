Anmat prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de un medicamento para adelgazar tras detectar graves irregularidades en su circulación, principalmente su venta a través de internet sin controles sanitarios.

El producto en cuestión es “Lipoless 2,5 mg / Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml”, que era ofrecido en plataformas online sin contar con autorización oficial. La medida fue adoptada el 27 de abril y luego publicada en el Boletín Oficial, en el marco de tareas de fiscalización del organismo.

Según detalló la autoridad sanitaria, el medicamento no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales, lo que significa que no cuenta con habilitación para su uso ni comercialización en Argentina. Esta situación lo convierte en un producto ilegítimo y potencialmente riesgoso para la salud.

La investigación se inició a partir del monitoreo del Departamento de Control de Mercado, que detectó su oferta en internet. Tras consultas técnicas, se confirmó que no existe registro oficial del producto, pese a que se lo vinculaba a un laboratorio extranjero.

Además, Anmat advirtió que si bien en el país existe medicación con el mismo principio activo (la tirzepatida), su venta está estrictamente regulada: solo puede adquirirse con receta médica y a través de farmacias habilitadas, lo que excluye cualquier comercialización online o informal.

En ese sentido, el organismo remarcó que la distribución de este tipo de productos fuera de los canales autorizados constituye una infracción a la legislación vigente y representa un riesgo, ya que no se puede garantizar su calidad, seguridad ni procedencia.

Por eso, la disposición establece la prohibición total del producto y busca evitar su circulación, en una medida orientada a proteger la salud de la población frente a medicamentos sin control sanitario.