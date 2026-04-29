El Gobierno de San Juan dio un paso clave en la modernización de la movilidad urbana con el lanzamiento de la web cortesdecalesanjuan.gob.ar. Esta herramienta centraliza la información sobre interrupciones de tránsito en los 19 departamentos, permitiendo a los ciudadanos planificar sus recorridos con antelación. La plataforma se nutre de la carga de datos de diversos organismos públicos, reflejando las alertas en un plazo de entre 24 y 48 horas tras su planificación.

Integración con Google Maps y RedTulum

La ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó a DIARIO HUARPE que la iniciativa surge para dar respuesta a las complicaciones que generan las reparaciones y obras en la vía pública.

"A través de la página van a poder consultar por departamento o en general todos los cortes y poder planificar sus viajes", explicó la funcionaria.

Además, resaltó la practicidad de haber incorporado estos datos a Google Maps, una aplicación que ya es utilizada masivamente por los usuarios de transporte público para ver recorridos y paradas.

Para quienes utilizan la RedTulum, la mejora es directa: "estos mismos usuarios van a poder encontrar las alertas de los cortes de calle donde vean afectada alguna parada de colectivo", señaló Palma, evitando que los pasajeros se encuentren con desvíos inesperados que entorpezcan su rutina diaria.

Planificación y detalles técnicos de la movilidad

Por su parte, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, enfatizó que este proceso busca seguir modernizando la movilidad en un San Juan que crece y suma cada vez más obras. Según el secretario, el sistema permite un nivel de detalle que incluye si la interrupción es total o parcial.

"Van a poder inclusive ver las duraciones de los cortes, los tiempos y el tipo de desvío que van a tener que realizar", precisó Molina respecto a la interacción que los ciudadanos tendrán con el mapa digital.

El funcionario aclaró que la plataforma está diseñada para cortes programados, ya sean por obras, eventos deportivos o sociales. "Los organismos van a cargar sus cortes con anticipación porque esto es algo que se planifica", indicó. No obstante, especificó que situaciones fortuitas como accidentes de tránsito o manifestaciones espontáneas no figurarán en el sistema por no ser eventos sujetos a planificación previa.

Donde acceder

Se debe ingresar a la web cortesdecalles.sanjuan.gob.ar se puede visualizar un mapa interactivo que muestra los puntos específicos del tránsito sanjuanino que se encuentran interrumpidos por obras de mantenimiento u otras actividades, así como ver el tiempo que durará el procedimiento, filtrar por departamentos o incluso buscar por calles en particular, dándole al usuario la posibilidad de observar los tramos cerrados al tráfico.

Esta información también puede observarse a través de Google Maps, tanto en PC como en su versión de app para móviles, al activar la capa “Tráfico” en su plataforma.