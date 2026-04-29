En el ecosistema cultural de San Juan, hay nombres que resuenan con la fuerza de la permanencia. Uno de ellos es Mujeres Audaces, el elenco que desde hace más de dos décadas desafía prejuicios y pone a bailar a los adultos de la provincia. En el marco del Día Internacional de la Danza, su directora y fundadora, Andrea Pereyra, dialogó con DIARIO HUARPE sobre el presente de este grupo que ya es una marca registrada de la expresión local.

"La danza en mi caso es ya una forma de vida, bailo desde los 5 años y ya con 52 es toda mi vida, así que es una manera de hacer el día a día, no es algo más", define Andrea con la seguridad que le dan los años de escenario y aula. Recibida de profesora a los 18 años, actualmente lidera un grupo de 31 personas donde la diversidad es la regla: "El elenco que tenemos ahora en las Mujeres Audaces son 31 personas, dentro de ellas hay gente que hace poco que se ha iniciado, hay gente que viene desde hace mucho tiempo", dijo. "Por las Mujeres Audaces han pasado más de 100 personas en estos años", agregó.

Para Pereyra, el éxito de Mujeres Audaces radica en haber aprendido separar la exigencia profesional del placer de habitar el movimiento. "A cualquier edad uno puede aprender danza, puede bailar y puede disfrutar de la danza a cualquier edad, hay que dividir la cuestión profesional del vivir de esto y la persona que quiere dedicarse a la danza sin importar ni la edad ni las habilidades físicas, porque se disfruta exactamente igual que un profesional", explica, abriendo las puertas a quienes creen que el tiempo de las zapatillas ya pasó.

Sin embargo, pertenecer a este elenco sanjuanino requiere un compromiso que va más allá de lo físico; requiere alma. "Para acercarse a bailar, por lo menos en estas clases, le tiene que apasionar la danza, porque lo que se ve es danza, más que una actividad física", aclara Andrea.

En el proceso de aprendizaje, la frustración suele ser una compañera de banco, pero el resultado final siempre es superador: "Hay gente que viene recomendada a una actividad física y realmente tiene momentos de mucha frustración porque hay cosas que no salen en la primera vez y hay que trabajarlas, trabajarlas, pero las personas que tienen la pasión por la danza, aunque cueste, aunque dé bronca que no salga el paso en la primera, uno se va reconfortado".

Con 21 años de historia, Mujeres Audaces sigue demostrando que la danza en San Juan tiene un espacio de pertenencia donde el único requisito indispensable es, sencillamente, tener ganas de expresar la vida a través del cuerpo.

Por qué se celebra el Día Internacional de la Danza

El Día Internacional de la Danza se celebra el 29 de abril desde 1982, establecido por la UNESCO para conmemorar el natalicio de Jean-Georges Noverre, creador del ballet moderno. El objetivo es honrar la danza como un arte universal, superar barreras culturales y fomentar su visibilidad y valoración en todas sus formas.