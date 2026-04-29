El conflicto en el Correo Argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos a nivel nacional, con denuncias gremiales por despidos masivos, caída del poder adquisitivo y un progresivo achicamiento de la estructura operativa. En los últimos días, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) alertó sobre una ola de cesantías que se replica en distintas provincias y que ya derivó en la convocatoria a un paro de 48 horas, en medio de un clima de fuerte tensión laboral.

Según el gremio, los telegramas de despido comenzaron a llegar en simultáneo en diferentes puntos del país, en lo que interpretan como una respuesta directa a los reclamos salariales y a las medidas de fuerza. La situación se inscribe en un escenario más amplio de ajuste en la empresa estatal, con reducción de personal, denuncias de “vaciamiento” operativo y advertencias sobre posibles fallas en el servicio postal.

En ese contexto, la situación en San Juan refleja con particular intensidad ese proceso. En declaraciones a Radio Sarmiento, el secretario general de Focyt, Víctor Ortega, describió un panorama crítico tanto en lo salarial como en lo estructural. “La situación es lamentable”, afirmó, al tiempo que detalló que el reclamo se inició a comienzos de abril “por un salario digno” y contra el cierre de oficinas. Según precisó, un trabajador de categoría inicial “gana $700.000 es imposible, no se puede”, en línea con los cuestionamientos que también se repiten a nivel nacional sobre ingresos que quedaron rezagados frente a la inflación.

El ajuste en San Juan

El dirigente expuso además el impacto territorial del ajuste en la provincia, con el cierre progresivo de sucursales. “Hace aproximadamente un año cerró la oficina de Angaco, el mes pasado la de San Martín y mañana se cierra la de Villa Aberastain, en Pocito”, indicó, lo que deja sin servicio directo a distintos departamentos. La consecuencia, explicó, es que los usuarios deben trasladarse a otras localidades para realizar trámites: “Ahora tienen que ir a Rawson. Es increíble, pero es así”.

A la par del achicamiento, el conflicto escaló con despidos recientes en la sede local. Ortega confirmó que “esta mañana, se entregaron 14 telegramas aquí en la provincia de San Juan”, concentrados en el área central entre distribuidores, personal comercial y logística. A nivel país, la cifra venía en aumento y se inscribe en un proceso más amplio de cesantías que, según estimaciones gremiales, podría alcanzar a cientos de trabajadores.

Desde el sector sindical sostienen que las desvinculaciones no responden a una reestructuración operativa sino a una estrategia disciplinadora frente a las protestas. “Los telegramas son intimidatorios para que levantemos la medida”, aseguró Ortega, quien remarcó que las acciones gremiales iniciales se limitaban a “estado de alerta, movilización y asambleas”.

El deterioro de las condiciones de trabajo también aparece como uno de los ejes del conflicto en San Juan. “No damos abasto”, señaló el dirigente, al describir un servicio afectado por la falta de personal, herramientas obsoletas y escasez de insumos. Esa situación, advirtió, ya impacta en la distribución: “La gente va a ver demorada muchísimo su entrega, pero porque no hay gente”.

La respuesta: medidas de fuerza

Frente a este escenario, los trabajadores resolvieron profundizar las medidas de fuerza. El gremio confirmó un paro total de actividades para los días 4 y 5 de mayo, con la intención de paralizar completamente la atención postal. “Esto va a continuar hasta que se reincorpore la gente que han despedido”, sostuvo Ortega, quien planteó que la prioridad inmediata es revertir las cesantías antes de retomar la discusión salarial.

Con alrededor de 140 trabajadores en la provincia, el conflicto abre un escenario de incertidumbre tanto laboral como en la prestación del servicio. “Uno que queda sin trabajo hoy, conseguir otro laburo es todo un tema”, expresó el dirigente, en referencia al impacto social de los despidos. Mientras tanto, no se descarta que puedan producirse nuevas desvinculaciones, en una dinámica que replica lo que ya ocurre en otras regiones del país y que mantiene en alerta a todo el sistema postal argentino.