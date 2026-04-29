Paula Chaves dio detalles de su inesperada reconciliación con Zaira Nara

El paso del tiempo y las vueltas de la vida volvieron a cruzar los caminos de dos figuras que supieron ser amigas muy cercanas durante varios años. Paula Chaves decidió abrir su corazón en el programa Desayuno Americano para relatar cómo fue ese reencuentro tan esperado con Zaira Nara, después de un largo período de distancia. Para la modelo, este momento representó "Un broche de oro. Las cosas se acomodan y viste que de repente te encontrás con personas cuando menos lo esperás".

El acercamiento no fue casualidad total, sino que tuvo un prólogo sensible con la partida de Moro, el fiel compañero canino de Paula durante casi dieciséis años. Zaira se solidarizó ante esa pérdida enviando un mensaje y ese gesto permitió un primer contacto.

Luego, el azar las encontró cara a cara en una tienda de ropa el 29 de abril de 2026, donde las emociones afloraron en una charla amena. Paula recordó que conversaron sobre su mascota y relató que "Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí y ella me dijo: '¿te acordás que vos estabas loca con ese perro? que no le toquen las orejas, que no lo pongan en el piso que todavía no está vacunado'".

Aunque el clima fue de total armonía, Paula prefiere mantener la cautela respecto al futuro del vínculo. Con sinceridad y una pizca de humor ante las cámaras, la conductora afirmó que hay "Buena onda, pero es un montón hablar de reconciliación. A ustedes no les sirve que estemos amigadas". Esta definición marca que, si bien el conflicto quedó atrás, la amistad íntima de otros tiempos todavía no ha regresado a su estado original.

La protagonista profundizó en el sentimiento que dejó ese cruce casual al explicar que "Está todo bien. Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda porque ahí, en el local, no pudimos hablar mucho. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien". Con estas palabras, dejó en claro que la madurez se impuso sobre los desacuerdos pasados, permitiendo que la cordialidad sea el nuevo norte en su relación.

Para finalizar, Paula dio pistas de lo que el público puede esperar de ellas en el circuito social y laboral. Fue contundente al imaginar los próximos pasos asegurando que "Nos van a ver en los eventos, nos vamos a tomar una copa y nos vamos a reír, vamos a charlar, pero no hay un vínculo. Sí para poder cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo estar evitando a alguien". De esta manera, el fin de las hostilidades parece ser un hecho, priorizando la paz sobre la cercanía cotidiana.